Nous enfrontaments mortals al Caixmir mantenen la tensió entre l'Índia i el Pakistan

La regió del Caixmir, disputada entre l'Índia i el Pakistan, ha registrat nous enfrontaments mortals des de divendres a la nit i manté la tensió bèl·lica entre els dos països que s'havia començat a dissipar quan el Pakistan va entregar el pilot indi que havien detingut quan va fer una incursió al seu territori.

Un projectil pakistanès va impactar en un habitatge de la part índia i va matar tres persones, concretament una mare, la seva filla i el seu fill, mentre que el pare de la família va ser traslladat a l'hospital i està estable, segons fonts índies.

En un foc creuat entre forces de seguretat pakistaneses i índies al llarg de la línia de control –que separa la part del Caixmir sota control pakistanès de la part sud, sota control indi– els pakistanesos denuncien també la mort de quatre persones en el seu bàndol, dues de les quals soldats.

L'escalada de tensió entre els dos estats era alta des de la incursió d'avions militars indis al Pakistan dimarts passat per bombardejar suposadament posicions del grup terrorista al que acusen d'un atemptat suïcida el passat 14 de febrer al Caixmir controlat per l'Índia que va matar 40 soldats indis. Com a represàlia, el Pakistan va disparar contra un dels caces indis i va detenir-ne el pilot, que finalment va ser tornat a l'Índia aquest divendres mateix en el que semblava un gest de pau.

Però els trets van tornar a sonar divendres mateix a la nit i els dos bàndols s'acusen mútuament de disparar indiscriminadament contra la població civil de l'altre costat.

651x366 Seguidors del partit de Narendra Modi, el BJP, amb màscares del pilot retornat pel Pakistan. / Reuters Seguidors del partit de Narendra Modi, el BJP, amb màscares del pilot retornat pel Pakistan. / Reuters

Mentrestant, a Nova Delhi, desenes de persones han continuat aquest dissabte amb les celebracions p el retorn d' Abhinandan, el pilot indi que havia estat detingut pel Pakistan i que ha sigut rebut com un heroi nacional.



Seguidors del partit del primer ministre Narendra Modi, el nacionalista hinduista Bharatiya Janata Party ( BJP ), celebraven la tornada del militar amb una caravana de motocicletes pel centre de la ciutat i tapant-se la cara amb màscares del pilot.

El retorn del pilot havia ajudat a allunyar l'espectre d'una guerra entre els dos països, després de l'escalada militar a conseqüència dels bombardejos de caces indis sobre el Pakistan dimarts, però la situació al Caixmir encara està lluny de calmar-se.