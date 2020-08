La Fiscalia de Nova York demana la dissolució de l'Associació Nacional del Rifle

Després d'una investigació de 18 mesos, la fiscal general de Nova York, Letitia James, ha arribat a la conclusió que el millor que pot fer la totpoderosa Associació Nacional del Rifle (NRA, per les sigles en anglès) és dissoldre’s. El 2018, quan optava al càrrec de fiscal, James la va acusar de ser una "organització terrorista", però aquest dijous ha demandat a la seva cúpula pel suposat desviament de desenes de milions de dòlars per a despeses particulars i contractació de familiars i amics. James apunta especialment al director executiu de la NRA, Wayne LaPierre, i el denuncia per "violar nombroses lleis estatals i federals".

Per a Letitia James, "la influència de la NRA ha sigut tan poderosa durant dècades que no hi ha hagut control mentre els seus directius canalitzaven milions cap a les seves butxaques". Durant la presentació de la demanda, la fiscal ha explicat que el "frau i l'abús" l'han empès a demanar la seva "dissolució" i la restitució als socis dels fons suposadament defraudats. Malgrat que la principal seu del lobi nord-americà de les armes més important és a Virgínia, la NRA es va establir com a col·lectiu sense ànim de lucre a Nova York el 1871. La "cultura institucionalitzada [de la recerca] del benefici propi" que descriu James implicaria una violació dels seus estatuts.

Acusacions creuades

La fiscalia acusa Wayne LaPierre, que porta quatre dècades al davant de la NRA, d'haver-se concedit un contracte amb l'organització que dirigeix per valor de 17 milions de dòlars sense que hagi sigut aprovat per la junta directiva. A més, LaPierre hauria carregat a la NRA les despeses d'un jet privat i d'unes vacances de luxe, així com de més de 500.000 dòlars per vuit desplaçaments que ell i la seva família han fet a les Bahames en els últims tres anys. La NRA hauria reemborsat igualment 1,2 milions de dòlars al seu director executiu per despeses vinculades a desplaçaments personals, partides de golf i regals, així com 3,6 milions més en serveis de consultoria per a viatges personals i de la seva família. Nova York apunta també un possible frau a Hisenda pel càrrec de despeses personals a través d'una companyia de relacions públiques contractada per la NRA.

Wayne LaPierre va acusar l'any passat la fiscal general, que és demòcrata, de fer política. "Tothom sap el que està passant i està malament", ha apuntat. El 2018, davant les protestes després d’un tiroteig en un institut a Parkland, a Florida, que va acabar amb 17 morts i va generar grans protestes a tot el país a favor d'augmentar el control de les armes, la NRA va presentar una demanda contra el governador demòcrata de Nova York, Andrew Cuomo, a qui va acusar de posar l’organització en una "llista negra" per haver aconsellat a diverses institucions financeres que trenquessin llaços amb la NRA.

Donald Trump, en la campanya electoral del qual la NRA va invertir gairebé 30 milions de dòlars el 2016, ha aconsellat aquest dijous al lobi que traslladi la seva seu legal a Texas perquè així pugui viure "una vida bona i bonica". La Fiscalia de Nova York va aconseguir a finals del 2018 la dissolució de la Fundació Trump i el pagament de dos milions a vuit entitats caritatives com a part d'un acord per l'ús il·lícit de diners.