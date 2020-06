Nova York imposa la quarantena als ciutadans d'altres estats dels Estats Units que registren rècords de contagis

Els Estats Units han sumat aquest dimecres uns 36.000 nous contagis de coronavirus, una xifra rècord molt semblant a les que es van registrar a finals d'abril, durant el pic de la pandèmia a la regió de Nova York.



Com que no hi ha un recompte total, els números difereixen entre les diverses fonts, però segons The Washington Post ha estat el dia amb més contagis des de l'inici de la pandèmia, mentre que The New York Times el situa en segon lloc, després del 24 de abril.



Després del pic amb més de 30.000 casos diaris a finals d'abril, les ordres de confinament van aconseguir reduir els contagis per sota dels 20.000 al dia a principis de juny, però el repunt actual torna a situar la propagació del virus en màxims.



Si a l'abril la regió més afectada era la dels estats de la Costa Est, i en particular la ciutat de Nova York, aquesta vegada són Florida, Califòrnia, Texas, Arizona, Geòrgia i les Carolines els que estan registrant l'augment meteòric de casos.



Les morts, però, no s'han disparat i la mitjana queda a menys de 1.000 diàries, lluny de les 2.500 a què es va arribar a l'abril.



En total, els Estats Units són el país del món més afectat per la pandèmia, amb 2.378.648 casos confirmats i 121.932 morts. Més del doble del segon, que és el Brasil.



Quarantena a Nova York



L'estat de Nova York i els seus veïns Nova Jersey i Connecticut imposaran una quarantena de 14 dies als viatgers procedents de focus de covid-19 als Estats Units per evitar nous contagis a la regió de país més castigada per la pandèmia. Ho ha anunciat el governador Andrew Cuomo, argumentant que "s'ha treballat molt per reduir la taxa de transmissió" i les autoritats no volen que aquests avenços es reverteixin per l'arribada de viatgers d'altres estats que "literalment porten a sobre la infecció". Per ara la quarantena s'aplicaria a viatgers d'Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Carolina del Nord i del Sud, Washington, Utah i Texas, però ha matisat que la llista s'actualitzarà diàriament en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques.



Pics sense precedents



Florida i Texas han declarat en les últimes 24 hores xifres rècords de casos, amb 5.508 i 5.551 nous contagis confirmats, mentre que Califòrnia i Arizona, amb 7.149 i 3.593 respectivament, van detectar el màxim de contagis dimarts.



El governador de Florida, el republicà Ron DeSantis, ho ha atribuït a una combinació de l'increment de les proves realitzades i el contacte "natural" entre la població jove, cosa que explicaria en part que les morts no s'hagin disparat.



El de Califòrnia, Gavin Newsmon, va dir que "alguns han desenvolupat una mica d'amnèsia i d'altres han abaixat francament la guàrdia", mentre que el Texas, Greg Abbott, un dels primers a exhaurir la reobertura, va demanar als seus ciutadans que tornin a quedar-se a casa.



Trump retalla fons



El govern del president Donald Trump tallarà els fons que aporta a 13 centres comunitaris que fan proves de coronavirus, set dels quals a Texas, tot i que conitnuaran oberts amb finançament estatal i local.



Tot i els comentaris recents de Trump en què culpava l'increment de proves de l'augment de casos als EUA, el funcionari encarregat dels tests a nivell nacional, l'almirall Brett Giroir, va defensar que la decisió estava prevista feia temps i que el govern està utilitzant aquests fons per ampliar la capacitat de fer proves.



Però el senador republicà per Texas, Ted Cruz, ha demanat a Trump que mantingui i ampliï els fons per a aquests centres.