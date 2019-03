Nova Zelanda obre ara un debat sobre la possessió d’armes

El govern neozelandès debatrà avui una possible reforma de la llei de possessió d’armes semiautomàtiques. En un país amb 4,6 milions d’habitants, es calcula que un 26,3% de la població té alguna arma. De fet, durant aquests dies els anuncis sobre armes continuaven a les tanques publicitàries de Christchurch, la ciutat on va tenir lloc la massacre, i els mitjans locals fins i tot van informar que la venda d’armes ha augmentat des de la tragèdia de divendres per por que l’executiu restringeixi la possibilitat d’adquirir-ne.

Precisament per això es considera improbable que, malgrat la commoció que ha causat la matança, la primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, anunciï avui una moratòria en la venda, importació o publicitat d’armes al país. “He vist informes que fan referència a això [l’augment de la compra d’armes], però les dades encara s’han de verificar”, va afirmar ahir la primera ministra en declaracions al diari New Zealand Herald.

Botigues d’armament

Christchurch és una de les ciutats de Nova Zelanda on l’empresa Gun City, dedicada a la venda d’armament, té botiga. Una tanca publicitària a Christchurch continuava anunciant aquest cap de setmana la botiga, amb una fotografia d’un home que ensenya a dos nens a disparar amb una arma. Molts opinen ara que l’anunci és de “mal gust”, després del que va passar divendres a les mesquites atacades. Així mateix, la web Trade Me continua venent armes online: té un catàleg de centenars d’armes semiautomàtiques, que són les que l’autor de la massacre, l’australià de 28 anys Brenton Tarrant, va utilitzar per disparar contra desenes de persones. La xifra de morts ja arriba als 50, i 34 ferits continuen hospitalitzats, alguns dels quals en estat greu. El ferit més jove és una criatura de 2 anys.

A Nova Zelanda és relativament fàcil tenir una arma semiautomàtica. Segons la legislació del país, qualsevol persona de 16 anys o més pot demanar una llicència d’armes, i qualsevol persona de 18 anys o més que tingui llicència d’armes pot demanar un permís per tenir una arma semiautomàtica d’estil militar.

La primera ministra s’haurà de pronunciar avui sobre aquesta legislació. Ahir ho va fer per justificar per què les autoritats no van fer res per evitar la tragèdia malgrat que la seva oficina va rebre nou minuts abans de l’inici de la massacre un e-mail amb el manifest sobre les intencions del terrorista d’ultradreta. “[El manifest] no indicava cap localització, ni precisava cap detall”, va aclarir la mandatària. “Si hagués inclòs algun detall, s’hauria actuat amb més immediatesa”, va assegurar. La primera ministra també va precisar que la seva oficina va reenviar l’e-mail als serveis de seguretat tan bon punt el van rebre. Els altres destinataris del manifest eren altres dirigents polítics i mitjans de comunicació.

Per la seva banda, la policia neozelandesa també va justificar ahir la seva actuació. S’ha qüestionat que els agents tardessin 36 minuts a detenir el terrorista, que va tenir temps de desplaçar-se d’una mesquita a una altra en cotxe i causar un bany de sang als dos centres de culte. “Només sis minuts després d’haver rebut la primera trucada d’emergència, agents armats eren al lloc de l’atac”, va detallar el comissari de policia Mike Bush. En aquell moment, però, el terrorista ja es dirigia en cotxe a la segona mesquita.

Facebook també va donar explicacions ahir sobre la difusió del vídeo amb part de les imatges de la massacre que va córrer com la pólvora. L’empresa va assegurar que la xarxa social ha retirat fins a 1,5 milions de vídeos sobre l’atemptat a tot el món i que continua treballant per eliminar les imatges que, sens dubte, seran una prova clara per inculpar l’acusat. La primera ministra neozelandesa ha anunciat que en principi l’home serà jutjat a Nova Zelanda i que de moment no es preveu extradir-lo a Austràlia.

L’àvia del terrorista demana perdó

“Primer vaig dir: «No, no pot ser», però després vaig veure la seva foto. El que ha fet no està bé”. Així es va pronunciar ahir l’àvia de l’autor de la matança de Nova Zelanda, Marie Fitzgerald, de 81 anys, en declaracions a la televisió australiana Nine News. “Tota la família està enfonsada. Ho sentim molt per les famílies [afectades]. Només volem tancar-nos a casa i amagar-nos”, va afegir. L’àvia va explicar que el seu net passava el temps lliure jugant a videojocs quan era adolescent, sempre tancat a la seva habitació. “Mai vam pensar que algú de la nostra família podria fer una cosa així”, va dir consternada.