L'assassí de Nova Zelanda va informar de l'atac a la primera ministra 9 minuts abans de l'inici de la massacre

L'oficina de la primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, va rebre per e-mail 9 minuts abans de l'inici de l'atac contra les dues mesquites el manifest que el terrorista ultradretà va difondre per donar a conèixer la seva ideologia i intencions. La mandatària assegura que l'e-mail va ser reenviat en un termini de només dos minuts als serveis de seguretat, però que el manifest no indicava detalls del lloc on el terrorista tenia previst dur a terme l'atac. D'altra banda, encara queden preguntes per respondre. Per exemple, per què les forces de seguretat van tardar tant en detenir l'agressor? El van arrestar quan feia 36 minuts que havia començat l'assalt. La xifra de víctimes mortals ja arriba ara a 50, després de la mort d'un dels ferits que estaven hospitalitzats.

De moment el que sembla segur és que l'autor de la massacre, l'australià de 28 anys Brenton Tarrant, va actuar sol, segons ha informat la policia. Els agents consideren que les altres persones que havien estat detingudes inicialment no hi estan implicades. Es tracta d'un home acusat de possessió d'armes de foc, un jove de 18 anys que compareixerà davant el tribunal aquest dilluns i una dona que ha estat posada en llibertat sense càrrecs.

"Jo vaig ser una de les destinatàries del manifest [del terrorista] que va ser enviat per e-mail a unes trenta persones abans de l'inici de l'atac", ha reconegut aquest diumenge la primera ministra neozelandesa. "No indicava cap localització, ni precisava cap detall", ha aclarit en referència a l'escrit. Els altres destinataris del text eren altres dirigents polítics i mitjans de comunicació. "Si hi hagués inclòs algun detall, s'hauria actuat amb més immediatesa", ha assegurat la cap del govern.

Les forces de seguretat van rebre la primera trucada d'emergència quan feia sis minuts que l'atac havia començat, però la policia va tardar 30 minuts més en detenir el terrorista ultradretà, quan ja s'havia desplaçat d'una mesquita a l'altra en cotxe i havia causat un bany de sang en els dos centres de culte. La xifra de morts ja arriba ara a 50, i 39 persones més continuen hospitalitzades, onze d'elles de gravetat. Entre els ferits greus hi ha una nena de només 4 anys.

La primera ministra neozelandesa ha destacat que també s'han de respondre preguntes sobre el rol de les xarxes socials com Facebook, que va retransmetre en directe part de l'atac. "Vam fer el que vam poder per retirar les imatges que van circular després de l'atac terrorista. Però al final depèn d'aquestes plataformes facilitar la seva retirada. Crec que hi ha diverses qüestions que mereixen una resposta", ha afirmat la dirigent política en roda de premsa. "És una qüestió que va més enllà de Nova Zelanda, però això no vol dir que no puguem jugar un paper actiu en la recerca de solucions", ha afegit.

Després de la roda de premsa, Facebook ha informat que la xarxa social va retirar fins a 1,5 milions de vídeos sobre l'atemptat a tot el món. "Continuem treballant sense parar per retirar contingut de la infracció", ha assegurat a través d'un comunicat Mia Garlick, representant de Facebook a Nova Zelanda.