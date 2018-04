Nova jornada de protesta palestina a la frontera amb Israel

Màxima alerta a Gaza i Israel en la segona jornada de protesta: aquest divendres milers de palestins estan cridats a participar en la Gran Marxa del Retorn, mentre que les tropes israelianes han reforçat militarment la frontera. En la primera jornada van morir assassinades la setmana passada per trets dels militars hebreus 20 persones, després que avui hagi mort un dels ferits.

La tensió es manté al voltant de la frontera de l'enclavament costaner, sota bloqueig israelià reforçat per l'egipci, durant aquesta jornada de divendres, dia de pregària musulmana, en què els palestins estan convocats a reclamar el dret al retorn dels refugiats com a part d'una campanya que va començar fa una setmana i està previst que es mantingui activa fins al 15 de maig. Centenars de joves han arribat al lloc de la concentració poc abans de la pregària del migdia i els militars israelians ja han començat a tirar gas lacrimogen.

Contra la catàstrofe de l'estat israelià

La marxa es fa per commemorar la Nakba ('catàstrofe', en àrab), que per als palestins va suposar la creació de l'Estat d'Israel el 1948, i esperen concloure les mobilitzacions amb una gran marxa cap a la línia divisòria entre la franja i Israel.

En les últimes jornades a Gaza s'han recopilat i distribuït neumàtics entre els cinc campaments de protesta permanent al nord, sud i est de la franja, per cremar-los avui i dificultar la visió de tir de les forces israelianes durant el que han anomenat Dia del Neumàtic.

El diari 'Haaretz' afirma que l'exèrcit israelià espera fins a 50.000 persones congregades, en comparació amb les 35.000 de la setmana passada. Les forces israelianes també van informar que "es preparen amb antelació per a una varietat d'escenaris".

Les tropes "estan preparades per impedir qualsevol intent de violar la sobirania israeliana o malmetre la reixa fronterera", alerta un comunicat que se suma a les advertències fetes pel ministeri de Defensa sobre la seva resposta a les protestes convocades per totes les faccions, amb el moviment islamista Hamàs, que governa 'de facto' a Gaza, al capdavant. Els soldats no permetran que ningú s'acosti a menys de 300 metres de la frontera.

540x306 Una dona palestina es protegeix del fum del gas lacrimogen dels militars israelians. / IBRAHEEM ABU MUSTAFA / REUTERS Una dona palestina es protegeix del fum del gas lacrimogen dels militars israelians. / IBRAHEEM ABU MUSTAFA / REUTERS

Per la seva banda, el comandant general Yoav Mordejai, responsable de l'organisme militar que controla els territoris, COGAT, va acusar ahir a la nit a Hamàs de fer servir "amenaces, detencions, confiscacions i fins i tot enviar conductors en nom de l'organització terrorista per obligar les companyies d'autobusos a portar esvalotadors als disturbis violents a la tanca de seguretat amb Israel".

בצלם קורא לחיילים לסרב לירות במפגינים בעזה: ירי במפגינים לא חמושים הוא בלתי חוקי ופקודה לעשות זאת היא בלתי חוקית בעליל. אנו נוקטים במהלך יוצא הדופן בעקבות אירועי שישי האחרון בהם חיילים ירו אש חיה על מפגינים לא חמושים. מתוך לפחות 17 פלסטינים שנהרגו, 12 נהרגו בהפגנות ומאות נפצעו pic.twitter.com/dJ3qXf2m3u — B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) 4 d’abril de 2018

El representant de les Nacions Unides per al Procés de Pau del Pròxim Orient, Nickolay Mladenov, ha instat l'exèrcit israelià a exercir "màxima moderació" i als palestins a "evitar la fricció" en les protestes, mentre que l'ONG local Betselem ha recordat als soldats que disparar contra els manifestants desarmats és "il·legal", tal com va passar a la marxa de la setmana passada, en què les imatges demostren com els soldats van atacar per l'esquena manifestants que s'allunyaven del lloc dels fets.