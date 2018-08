Nova polèmica per unes caricatures de Mahoma

Un concurs de caricatures sobre Mahoma, el profeta de l’islam, convocat a Holanda pot acabar en un bany de sang al Pakistan, a més de cinc mil quilòmetres de distància. Milers de persones van iniciar ahir una protesta multitudinària a la ciutat pakistanesa de Lahore per exigir que el govern expulsi l’ambaixador holandès i talli qualsevol relació diplomàtica amb aquest país. “Ens poden matar o detenir, però no pararem fins que suspenguin el concurs o expulsin l’ambaixador holandès”, va advertir Peer Afzal Qadri, un dels líders del partit islamista Tehreek-e-Labbaik Pakistan, que ha convocat la protesta. L’organitzador del controvertit certamen és el parlamentari holandès d’extrema dreta Geert Wilders, que en el passat ja va ser acusat d’incitar a l’odi i que és líder del Partit per la Llibertat, el segon més votat a Holanda en les eleccions de l’any passat. El guanyador del concurs serà premiat amb 8.500 euros i, de moment, ja s’hi han presentat unes 200 caricatures.

Els manifestants van sortir ahir de Lahore en direcció a Islamabad, on tenen previst quedar-se fins que aconsegueixin els seus objectius. Per a això van mobilitzar fins a 300 autobusos i camions, així com desenes de vehicles particulars. Les conseqüències de la protesta són imprevisibles.

Precedents similars

L’any passat una manifestació similar va paralitzar la capital pakistanesa durant un mes, i es tem que la protesta s’estengui com una taca d’oli a d’altres països musulmans, com l’Afganistan. De fet, les protestes més violentes registrades en aquest últim país durant els últims anys -amb atacs contra la comunitat internacional inclosos- van ser sempre per una causa similar: algú va gosar burlar-se de l’islam. Ahir mateix el ministeri afganès d’Afers Estrangers va advertir a través d’un comunicat que el concurs de caricatures “ofèn el poble i el govern de l’Afganistan, i els sentiments dels musulmans de tot el món”.

Khadim Rizvi, el fundador del partit Tehreek-e-Labbaik Pakistan -organitzador de la mobilització-, va declarar ahir que la condemna del certamen per part del govern pakistanès no és suficient, i que l’única solució és fer “la jihad”. Abans de la celebració de les eleccions generals al Pakistan el mes passat, Rizvi va anar més enllà i va arribar a dir que, si aconseguia el poder, ordenaria un atac nuclear contra Holanda per evitar el concurs. El Pakistan és l’únic país musulmà que té bomba atòmica.

Resposta del govern

Dilluns el senat pakistanès va aprovar una resolució de condemna del concurs, i el flamant primer ministre del país, l’exjugador de criquet Imran Khan, es va comprometre a portar el tema a l’Assemblea General de les Nacions Unides al setembre. Khan vol que els països musulmans impulsin l’aprovació d’una legislació que prohibeixi injuriar l’islam, de la mateixa manera que existeixen lleis als països europeus que condemnen la negació de l’Holocaust. “Si [els països occidentals] se senten dolguts quan es nega l’Holocaust, per què nosaltres no hem sigut capaços de transmetre a Occident el dolor que sentim quan s’injuria l’islam i el nostre estimat profeta?”, es va preguntar el primer ministre. Abans de les eleccions, però, l’exjugador de criquet tenia una posició similar a la del partit islamista Tehreek-e-Labbaik Pakistan, i el fet que ara canviï de discurs li pot passar factura.

Per la seva banda, el primer ministre holandès, Mark Rutte, ha reconegut que el certamen de caricatures suposa “una manca de respecte”, però ha defensat la seva convocatòria per preservar el dret a la llibertat d’expressió.