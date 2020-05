L’OMS: “Ningú al planeta estarà segur fins que tots ho estiguem”

Tres mesos després que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) declarés el nou coronavirus sorgit a Wuhan com una emergència de salut pública d’abast internacional, la sortida del túnel encara és lluny. “Hi ha senyals encoratjadors, però encara queda molt camí per recórrer: hem de ser humils i tenir els ulls ben oberts”, apuntava ahir a preguntes de l’ARA l’epidemiòloga Maria Van Kerkhove en la compareixença diària des de la seu de l’organisme a Ginebra sobre l’evolució de la pandèmia. L’OMS alerta, a més, que el virus ha començat a arribar als països amb sistemes sanitaris més febles.

I és que el confinament de la meitat de la humanitat no ha evitat la mort de més de 233.000 persones arreu del món i que 3,2 milions hagin estat diagnosticades del virus a data d’ahir, unes xifres que marquen només un mínim, ja que en molts països les proves encara no es fan de manera massiva. La bona notícia és que més d’un milió de persones s’han recuperat de la malaltia.

L’epidemiòloga, que lidera l’equip tècnic de l’OMS per al covid-19, resumia la fotografia del moment de la pandèmia, que evoluciona a diferents ritmes a mesura que el virus s’escampa pel planeta: “Molts països encara estan travessant moments complicats, a l’Àsia ja s’ha superat la primera onada però en alguns llocs s’han detectat rebrots; a Europa celebrem que les xifres s’han estabilitzat perquè s’han adoptat mesures dràstiques de confinament, i ara que molts països estan pensant en relaxar-les haurem d’estar molt atents a com es comporta el virus; al continent americà la corba encara està creixent, i a l’Àfrica encara tenim xifres molt baixes que permeten pensar que encara hi ha l’oportunitat que el virus s’enlairi”.

La recepta que l’OMS recomana als països continua sent la mateixa: “detectar el virus fent proves a la gent que presenti símptomes o que pertanyi a col·lectius de risc, aïllar cada cas i tractar-lo, i rastrejar cada contacte”.

Els últims dies s’han disparat els casos diagnosticats en països en situació de conflicte, com Somàlia, el Sudan, el Sudan del Sud, Nigèria, la República Centreafricana, Haití, el Iemen o Síria. I l’OMS alerta que seria absurd pensar que el problema es quedarà allà quan els països amb sistemes sanitaris desenvolupats tornin a aixecar cap. “Ningú en aquest planeta estarà segur fins que tots ho estiguem”, reblava Michael Ryan, responsable d’Emergències de l’organisme. Michael també recordava que és important determinar quin va ser l’animal a través del qual el virus va saltar als éssers humans i va repetir per enèsima vegada -contra les insinuacions de Donald Trump que el virus hauria sortit d’un laboratori de Wuhan- que no hi ha dubte que el seu origen és natural.

Sobre el retorn a les escoles que països com França o Alemanya ja preveuen per al mes de maig, l’OMS recorda que encara no se sap del cert com actua el virus amb els més joves. “Per les dades que tenim sabem que afecta menys els menors d’edat (entre un 1% i un 5% dels casos diagnosticats en funció dels països) i que la gran majoria han desenvolupat símptomes lleus. Estem intentant entendre per què. Però és cert que els menors poden infectar-se i contagiar el virus”.

Acord amb el BEI

L’OMS ha anunciat un acord amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI) per augmentar el finançament en la lluita contra la pandèmia i altres emergències sanitàries globals, com la malària (que causa 400.000 morts a l’any), o la resistència als antibiòtics. Una de les prioritats serà facilitar la distribució de proves diagnòstiques i equips de protecció als països que més els necessiten. A més, dilluns la Comissió Europea obrirà una conferència de donants per recaptar 7.500 milions d’euros.