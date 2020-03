L'OMS adverteix que el coronavirus també afecta els nens

Tot i que la població més vulnerable al Covid-19 és la gent gran, aquest dilluns l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha fet una menció especial a joves i criatures i ha demanat que se'ls protegeixi de manera acurada perquè s'han donat casos extrems en què "alguns nens han mort a causa del coronavirus".

"Sabem que els nens són susceptibles a la infecció, és a dir, poden ser infectats i poden ser positius sense tenir símptomes, i sabem que tendeixen a tenir la malaltia de forma lleu, però hem vist nens morir, de manera que no podem dir segur que tots els casos siguin lleus i demanem que es protegeixi els nens", ha afirmat aquesta tarda la cap tècnica de l'OMS, Maria Van Kerkhove. L'organisme admet que encara no té prou informació sobre el comportament del coronavirus entre la canalla, així que s'ha mostrat prudent a l'hora d'assenyalar si és menys lleu que en els adults o si tenen capacitat d'encomanar quan encara no presenten símptomes.

També el secretari general de l'OMS, l'etíop Tedros Adhanom, s'hi ha referit. "Tot i que les evidències suggereixen que els que tenen més de 60 anys presenten el risc més gran, gent jove, fins i tot nens, han mort", ha dit, i per això ha anunciat una nova guia de l'organisme amb detalls específics sobre com tenir cura dels nens, de la gent gran i les embarassades.

El dia en què s'ha sabut que els casos fora de la Xina superen els del gegant asiàtic, l'OMS ha volgut enviar un missatge senzill però contundent sobre l'estratègia a seguir per combatre el Covid-19. "Proves, proves, proves", ha proclamat Adhanom, que ha fet una crida a tots els països del món a invertir i ser capaços d'estendre els tests per diagnosticar el coronavirus entre la seva població. Per al cap de l'OMS, aquesta és una de les millors maneres per frenar o almenys alentir el ràpid avançament que està demostrant el coronavirus.

Trencar la cadena

L'OMS ha enviat més d'1,5 milions de kits de prova a 120 països, però demana als governs que posin molts més laboratoris a treballar en les proves diagnòstiques, utilitzant si cal centres privats, per "elevar la seva capacitat de fer proves". De fet, a l'estat espanyol els metges admeten que no hi ha capacitat per fer la prova a tothom.

La falta de diagnòstics acurats impedeix " trencar la cadena de transmissió", ha sentenciat Adhanom, ja que els contagiats continuen fent via, de vegades sense símptomes evidents, i els responsables mèdics actuen "a cegues", sense tenir la fotografia de l'escenari real.

També per trencar aquesta cadena, l'OMS també demana que "tots els casos confirmats, fins i tot els més lleus, siguin aïllats en instal·lacions sanitàries" o centres especials per evitar el contagi. "Enviar la gent infectada a casa seva en pot posar d'altra en risc", ha remarcat Adhanom.

En països com la Xina es van construir centres temporals i es van habilitar instal·lacions esportives per posar en quarantena i aïllament tots els casos. Un estudi científic que circulava la setmana passada en mitjans nord-americans ja advertia que aquest aïllament de tots els casos en centres especials, juntament amb la profusió de proves i la recerca exhaustiva de tots els contactes dels contagiats eren les claus dels èxits xinès i sud-coreà per contenir el virus, més encara que el confinament de la població.

En cas que no hi hagi prou espais per aïllar tots els casos, però, l'OMS recomana que dins de casa seva la persona contagiada es reclogui en una habitació a part, amb un lavabo que només faci servir ell o ella i que només hi estigui en contacte "una persona sana i que no pertanyi a cap dels grups de risc" per encarregar-se de tenir-ne cura, sense permetre que hi hagi visites. Pacient i cuidador haurien d'estar perfectament protegits amb màscara i el cuidador s'hauria de rentar les mans a consciència "després de cada contacte" per no tenir rastre del virus i no posar en risc la resta dels membres de la família, explicava Adhanom.

Els pacients que hagin superat la infecció han d'estar 15 dies en reclusió un cop hagin deixat de tenir els símptomes, perquè encara tenen càrrega vírica al cos i, per tant, capacitat de contagi. Per a l'OMS, la pandèmia és un gran desafiament, però encara s'està a temps d'aturar-la sempre que els governs s'aferrin a les mesures de contenció que s'han demostrat eficaces a la Xina o a Corea del Sud. En aquest sentit, Adhanom insistia també que encara cal "mantenir-se en l'etapa de contenció" i no passar directament a la fase de mitigació. Només amb aquesta contenció de nous casos, l'OMS està convençuda que la pandèmia "és controlable".

We have added subtitles for our friends who are not fluent in isiZulu! https://t.co/qew1xr4S8Z pic.twitter.com/bwgLSp8fR1 — Ndlovu Youth Choir (@ChoirAfrica) March 11, 2020

Però cal que els governs i el sector privat col·laborin i facin "un canvi de mentalitat" per capgirar el que ha anomenat "error del mercat", referint-se al desabastiment de productes de protecció, com guants, mascaretes o el kit de proves diagnòstiques. Però la lluita contra el brot infecciós, ha recordat el cap de l'OMS, no serà possible si la societat no es consciencia que és vital rentar-se les mans amb molta cura.

L'OMS s'ha felicitat per l'esforç dels governs del món, el sector privat i la ciutadania per contribuir al fons econòmic contra la pandèmia, cosa que permet l'optimisme. El Fons pel Coronavirus posat en marxa per la mateixa OMS divendres ja ha recaptat 19 milions de dòlars nord-americans de més de 100.000 donants privats. "Estem junts en això, ens enfrontem a un enemic comú", ha dit Adhanom, que aplaudeix l'onada d'"esperit humà molt fort" i de gran solidaritat que està recorrent tot el món.