L'OMS diu que fins ara s'ha trobat anticossos de covid-19 "a molta menys gent del que s'esperava"

"Les dades inicials d'alguns estudis suggereixen que un percentatge relativament petit de la població, fins i tot en les àrees més greument afectades, pot haver estat infectat, no més del 2% o el 3%". Ho va dir aquesta setmana el secretari general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom, en referència als estudis científics que estan mirant de detectar anticossos del coronavirus en gent sana, per saber quanta gent pot haver passat la malaltia sense haver desenvolupat cap símptoma.

Tot i que aquests estudis estan encara en la fase de prepublicació i han de ser revisats a fons, el que diuen de moment és que "molta menys gent de la que s'esperava" s'ha infectat sense saber-ho, tal com va detallar després la cap tècnica de l'OMS, Maria Van Kerkhove. La científica no va parlar en cap moment de la possible immunització de la gent que tingui aquests anticossos, i va explicar que aquests estudis el que volien saber, de fet, és quanta gent asimptomàtica hi ha, és a dir, quanta gent ha passat el covid-19 i no se n'ha adonat.

"El que suggereixen els estudis és que només una proporció molt petita de la població, normalment en un sol dígit de percentatges, i com a màxim el 14% que va trobar un sol estudi fet a Alemanya, té anticossos de covid-19", va explicar Van Kerkhove. Tot i que va insistir que el percentatge de gent infectada ha resultat ser "molt més baix del que s'esperava", també va deixar clar que cal veure encara "quines metodologies han fet servir tots aquests estudis, com ara el mètode de selecció de les persones a qui es fa la prova: si són donants de sang totalment sans i quin tipus de test se'ls ha practicat, entre moltes altres coses".

Des de l'OMS insisteixen que se sap encara molt poca cosa segura sobre el nou covid-19, i la generació d'anticossos forma part d'aquest conjunt d'incògnites. Els metges, de fet, encara recomanen als malalts de coronavirus que s'han curat que prenguin les mateixes mesures de prevenció per no tornar a contagiar-se que la resta de la gent, ja que no se sap encara en quina mesura el cos s'immunitza o si s'arriba a immunitzar contra el covid-19 després d'haver-lo passat.