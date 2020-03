L'OMS demana a tots els estats que s'equipin amb aparells de respiració assistida pels casos greus de Covid-19

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) fa una crida als països a equipar-se amb aparells de respiració assistida per afrontar l'epidèmia de Covid-19. En l'últim informe de situació, l'organisme explica que està treballant amb experts en malalties infeccioses per entendre millor com es comporta el virus. La majoria de pacients són adults (un 2,1% dels casos declarats a la Xina tenen menys de 20 anys), i el 80% presenten símptomes lleus (febre, tos seca i dificultats respiratòries), però un 14% empitjoren fins a un estat greu i un 5% són crítics, per la qual cosa necessiten cures intensives.

L'OMS ha publicat una guia per al tractament hospitalari dels casos greus i una altra sobre com s'han d'atendre els casos lleus, que poden quedar-se a casa, sota aïllament, si el sistema sanitari es tensiona. En el cas dels malalts greus el tractament indicat és una teràpia d'oxigen, per la qual cosa l'organisme recomana a tots els països "que treballin per optimitzar la disponibilitat de sistemes d'oxigen mèdic". La mortalitat entre els pacients crítics és del 50%, alerta l'organisme internacional. L'OMS també recorda que encara no s'ha desenvolupat cap tractament efectiu i que hi ha diversos assaigs clínics amb antivirals com ritonavir/lopinavir i remdesivir, que s'estan administrant a persones afectades a la Xina per comprovar si poden ser eficaços en aquest cas.

Brussel·les eleva el nivell de risc i crea un gabinet de crisi

L'OMS es coordina diàriament amb el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC), que aquest dilluns ha elevat el risc per a la Unió Europea de "moderat a elevat", tal com ha actualitzat aquest centre en el seu informe de risc diari i com ha informat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. La presidenta de l'executiu comunitari ho ha anunciat en una roda de premsa feta des del Centre de Crisis en què ha escenificat la resposta coordinada a escala europea, acompanyada dels comissaris que formaran part d'un gabinet de crisis de resposta al coronavirus creat aquest mateix dilluns. Està format pel comissari de Gestió de Crisis (Janez Lenarcic), la comissària de Salut (Stella Kyriakides), la de Transport (Adina Valean), el comissari d'Interior (Ylva Johansson) i el d'Economia (Paolo Gentiloni).



La tasca de les institucions europees és de coordinació i assessorament, com han admès els diferents comissaris durant la roda de premsa, però segons Von der Leyen el nivell de coordinació entre els estats membres és "enorme" perquè representants de les institucions i els estats es reuneixen setmanalment en la Comissió de Seguretat Sanitària. Brussel·les ha fet reiterades crides a la coordinació de mesures davant la por que es comencin a tancar fronteres dins l'espai Schengen. De moment, cap estat ha demanat reestablir controls fronterers a causa del coronavirus, però sí que s'estan enfocant de manera diferent les respostes.

Per exemple, França ha cancel·lat diversos esdeveniments multitudinaris, mentre que Espanya o Alemanya opten per mantenir-los. Al preguntar-los per aquesta disparitat, els representants de la Comissió han aclarit que cada estat membre avalua la situació en funció de les seves necessitats particulars i de les característiques de cada esdeveniment, per exemple. "Coordinació no és imposició", ha explicat Lenarcic. Von der Leyen, per la seva banda, ha assegurat que la coordinació és màxima en qüestions com les necessitats de material, la informació a personal sanitari i la preparació dels laboratoris i hospitals per fer els testos i comprovacions de casos. Els ministres de salut europeus es tornaran a reunir divendres.

Els italians afectats pel coronavirus podran ajornar el pagament de la hipoteca

Per ara, però, a Europa la principal preocupació és a Itàlia, on s'han produït més de 1.700 casos i 34 morts. L'impacte econòmic a un país que ja està amb un estat de salut econòmic molt tocat és elevat i, per això, a més de decretar el confinament de les zones més afectades, les autoritats italianes van aprovar divendres un pla de xoc pel qual les persones i empreses afectades no hauran de pagar impostos ni factures de llum, aigua o gas, i els treballadors que no puguin anar a la feina tindran una suspensió de la hipoteca durant alguns mesos. Els autònoms, comerciants i artesans que hagin hagut d'aturar l'activitat rebran una indemnització màxima de 500 euros al mes durant tres mesos.

El comissari d'Economia, Paolo Gentiloni, ha reiterat, però, que per ara quantificar l'impacte econòmic del brot de coronavirus és impossible perquè és massa aviat i la situació evoluciona diàriament. Tot i això, ha admès que ja es nota en qüestions com la importació de productes des de la Xina, o en sectors com el transport i el turisme. Els ministres econòmics europeus mantindran una reunió per videoconferència divendres i, segons Gentiloni, estan disposats a prendre totes les mesures que calguin per pal·liar les conseqüències econòmiques del coronavirus.

Primer cas a Andorra

Segons l'última actualització, hi ha 2.100 infectats en 18 països de la UE i 38 víctimes. Andorra ha confirmat el primer cas, un pacient de 20 anys que havia estat a Milà i està ingressat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell des de divendres, amb símptomes lleus. El noi continuarà ingressat fins que doni negatiu i es monitoritzarà el seu entorn més pròxim. També hi ha dues dones en observació domiciliària que havien coincidit en un avió amb un pacient diagnosticat recentment.

Estats Units, principal focus al continent americà, ha declarat 76 casos, entre els quals dos morts a l'estat de Washington.



Arreu del món s'han superat les tres mil morts i els 88.000 infectats en un total de 60 països: Andorra i Indonèsia han confirmat casos aquest dilluns. A la Xina continua la tendència a la disminució del nombre de nous casos, amb 202 noves infeccions aquest dilluns, la majoria a la província de Hubei. L'altre focus de preocupació a l'Àsia és a Corea del Sud, on s'han diagnosticat ja 4.121 infectats, dels quals 22 han mort. L'Iran, amb 54 morts, és el país on ha mort més gent després de la Xina i l'elevada taxa de mortalitat per un miler de pacients diagnosticats genera dubtes sobre si Teheran està informant o detectant tots els casos.