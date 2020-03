L'OMS avisa que comparar les taxes de mortalitat pel coronavirus entre països encara és incorrecte

Encara no hi ha prou informació sobre l'expansió del coronavirus per establir-ne la taxa de mortalitat. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha insistit aquest divendres en la seva roda de premsa diària que encara és massa aviat per determinar la taxa de mortalitat provocada pel coronavirus. "S'ha d'anar amb molt de compte per comparar la mortalitat entre països", ha avisat l'epidemiòloga de l'OMS i cap tècnica de l'organització, Maria van Kerkhove, a més de reiterar que fixar-nos en la mortalitat actual genera una "fotografia incorrecta" perquè encara no se sap l'extensió de la infecció ni la taxa general d'infecció sobre el conjunt de la població.

Per això, l'OMS insisteix diàriament que el més important és fer "proves, proves i més proves" a persones amb símptomes lleus i també persones que hagin estat en contacte amb d'altres que tinguessin el virus. L'organització insisteix que les mesures de confinament i limitació de la mobilitat de la població serveixen com a mesures temporals per alentir l'expansió del virus i evitar el col·lapse dels sistemes sanitaris, però, com ha insistit el seu director general, Tedros Adhanom, si no s'ataca el "cor" del problema (saber on és el virus i el seu principal motor de transmissió), un cop s'aixequin les mesures de confinament es pot tornar a expandir.

Als joves: "No sou invencibles"

També justament perquè encara no queda clar l'abast global de la infecció, Adhanom ha enviat un contundent missatge als joves: "No sou invencibles, el virus us pot deixar setmanes a l'hospital i, fins i tot, matar-vos. I, si no és així, l'elecció sobre on aneu pot ser la diferència entre la vida o la mort d'una altra persona", ha etzibat el director general de l'OMS. En aquest sentit, ha recordat que hi ha un percentatge "significatiu" de persones menors de 50 anys que són a l'UCI, i per això ha insistit en conscienciar els joves.

Escassetat de material i col·lapse de la sanitat: "Això no és normal"

El director general de l'OMS també ha posat especial èmfasi en el problema global que estan patint les cadenes de producció de material sanitari. Adhanom ha donat les gràcies a la Xina per posar-se a disposició de l'organització per distribuir material i també del sector privat. Ha explicat que l'OMS ha estat en contacte amb la Cambra Mundial del Comerç i l'associació d'empresaris dels països del G20 per intentar estimular la producció de material sanitari com ara respiradors i mascaretes. L'OMS ha enviat una alerta global en aquest sentit i ha reclamat als estats no tancar fronteres per evitar problemes en el comerç. Cal solidaritat entre països, ha dit, perquè no tots tenen el mateix nivell d'abastiment i la mateixa gravetat en l'abast de la pandèmia.

En aquest sentit, també ha avisat que el coronavirus està col·lapsant els sistemes sanitaris d'arreu del món: "Mireu què està passant en alguns sistemes sanitaris. Les unitats de cures intensives estan sobrepassades, els metges i infermers estan exhausts", ha dit Mike Ryan, el director executiu del programa d'emergències de l'OMS. "Això no és normal, no és només una grip més dolenta", ha conclòs.