L'OMS multiplicarà l'enviament de tests a uns 40 països amb dificultats econòmiques

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha anunciat aquest dimecres que prepara un pla per ampliar significativament l'enviament de tests i altres materials sanitaris a prop de quaranta països amb dificultats econòmiques en les pròximes setmanes. N'ha informat M ichael J. Ryan, director executiu del Programa d'Emergències Sanitàries de l'organització, en la roda de premsa rutinària sobre el covid-19 de l'organització.

El responsable de l'OMS ha lamentat que la "cadena d'abastiment global" està molt "trencada" i que hi ha molts llocs on la "producció i distribució" de materials és "extremadament complicada". Malgrat tot, ha asseverat, l'entitat continua treballant amb múltiples organitzacions internacionals per poder fer el repartiment. "Estem concentrats en abastir les necessitats dels països fràgils", ha dit.

D'altra banda, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciat que el Comitè d'Emergència de l'organisme es reunirà demà dijous per analitzar l'evolució de la pandèmia i estudiar una possible actualització de les recomanacions sanitàries als països. Demà es compleixen tres mesos des que l'organització va declarar l'emergència internacional per la malaltia, el passat 31 de gener. "Aquest virus és pitjor que un atac terrorista, pot produir trastorns polítics, econòmics i socials", ha alertat, fent una crida a la "unitat nacional i la solidaritat global".

L'organització continua treballant per obtenir més informació sobre el nou virus. L'epidemiologista de l'OMS Maria Van Kerkhove ha explicat que "estan sortint molts estudis" i revisen "cada prova". "Estem treballant en 90 estudis epidemiològics", ha recalcat, i ha insistit que la majoria indiquen, de moment, "que un gran percentatge de la població encara està exposada al covid-19".