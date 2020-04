L'OMS assegura que no amaga informació "ni als Estats Units ni a cap estat"

"Des del dia u els nord-americans estan treballant amb nosaltres com una cosa natural. Per a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) tot està obert, no amaguem res al Centre per al Control de les Malalties (CDC, en les sigles angleses) dels Estats Units, perquè volem que tots els països rebin tota la informació de manera immediata per ajudar-los a preparar-se ràpidament. No només els Estats Units, tots els països reben tota la informació immediatament", afirmava aquesta tarda el secretari general de l'OMS, Tedros Adhanom, en la seva roda de premsa diària sobre el covid-19.

Adhanom defensava així la tasca de l'OMS després que el mateix president dels Estats Units, Donald Trump, hagi congelat els fons que el seu país aportava a l'OMS i l'hagi acusada d'ocultar informació. El cap de l'organisme internacional ha destacat "l'excel·lent relació" que mantenen amb el CDC, el centre responsable de controlar les epidèmies als Estats Units, que està sota control del govern federal.

Una informació que confirmaven també al Washington Post fonts de l'administració dels EUA, que asseguraven que els investigadors nord-americans que treballen a Ginebra a la seu de l'OMS, molts d'ells del CDC, van transmetre ja "des de finals de l'any passat informació en temps real" sobre el descobriment del nou coronavirus a la Xina. Una informació que contradiu les paraules de Trump, que ha insistit en acusar l'OMS de no haver avisat a temps el seu país de l'abast del brot.

"Tenim personal que és del CDC", a més de molts nord-americans a l'equip de l'OMS pel covid-19, ha destacat el secretari general de l'OMS en roda de premsa. "Però això no els dona cap avantatge, perquè la nostra informació és oberta a tothom", ha volgut deixar clar, i ha afegit fins i tot que "fer-la secreta o confidencial seria perillós".

El cap de l'OMS també s'ha hagut de defensar de les informacions que apunten que a l'inici de la pandèmia, quan es va detectar el brot a la Xina, l'organisme va fer massa cas al govern xinès en detriment de les alertes que arribaven d'altres països com Taiwan, un estat que de fet no forma part oficialment de l'OMS per petició expressa de la Xina, que no el reconeix com a estat sobirà.

Tot i així, Tedros ha assegurat que no és cert que Taiwan alertés ja a finals de desembre que el nou coronavirus era contagiós de persona a persona (un factor que es va fer públic a finals de gener), tal com denuncien algunes veus.

Segons el cap de l'OMS, "la primera informació [sobre el nou coronavirus] ens va arribar de Wuhan, a la Xina, i contràriament al que algunes persones estan dient, Taiwan no ens va enviar un correu el 31 de desembre per alertar del contagi persona a persona sinó que va enviar un correu per demanar aclariments sobre el brot, com també van fer altres entitats". Tedros ha afegit que també altres estats, no només Taiwan, es van adreçar a l'OMS a l'inici del brot "però per demanar aclariments" i no per contradir la informació que sortia de la Xina o alertar de factors com aquest del contagi entre persones.