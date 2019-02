L'OMS insisteix, un any més, que s'ha de posar fi a la mutilació genital femenina

Aquest dimecres se celebra el Dia Internacional de la Tolerància Zero contra la Mutilació Genital Femenina. Com cada any, el 6 de febrer s'aprofita per fer campanya contra aquesta pràctica, que continua normalitzada en molts llocs del món, principalment a l'Àfrica. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha destacat aquest dimecres que, mentrestant, m és de 200 milions de dones al món han estat sotmeses a mutilació genital. Segons l'organisme, és una greu violació dels drets humans que ha de ser erradicada.

"No té justificació mèdica, només causa dolor i mai ha de ser practicada", ha afirmat en roda de premsa Tarik Jasarevic, portaveu de l'OMS.

En aquesta ocasió, l'OMS vol posar especial èmfasi en combatre la creixent creença que substituir pràctiques de mutilació tradicionals per altres de similars en mans de treballadors sanitaris és menys perjudicial.

Aquests empleats "mai han de sotmetre nenes o dones a la mutilació genital" i aquells que ho fan estan violant els seus drets humans", ha advertit el portaveu.

Les víctimes d'aquestes pràctiques, entre les quals s'inclou l'ablació, solen ser nenes menors de 15 anys que, després de ser sotmeses a aquest tipus de procediments, poden patir hemorràgies, infeccions i futures complicacions en el part, incloent-hi un risc més elevat de mort dels nounats.

I és que la mutilació genital femenina encara es practica en una trentena de països de l'Àfrica, el Pròxim Orient i Àsia, on encara és considerada un costum cultural o religiós, encara que l'OMS alerta que es donen alguns casos en altres regions del món -també a Catalunya-, en particular entre comunitats immigrants.

