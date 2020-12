L’OMS recomana fer les reunions familiars de Nadal amb mascareta i a l'aire lliure

Les trobades nadalenques de les pròximes setmanes seran una prova de foc per a l'evolució de la pandèmia mundial, en especial al continent europeu, on els diferents governs ja han començat a aplicar mesures estrictes per contenir la propagació del virus. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha avisat aquest dimecres que Europa està en un “alt risc” de patir una nova onada de contagis de coronavirus de cara als primers mesos del 2021. Per aquest motiu, en un comunicat ha aconsellat a la població que utilitzi mascaretes a les reunions familiars d’aquest Nadal.

“Tot i els fràgils avenços, la transmissió del covid-19 a Europa segueix sent generalitzada i intensa. Existeix un alt risc d’un nou ressorgiment en les primeres setmanes i mesos del 2021, per la qual cosa haurem de treballar junts si volem prevenir-ho de manera exitosa”, ha senyalat l’organització.

L’agència de l’ONU ha demanat als ciutadans que “no subestimin” la importància de les seves decisions individuals, atès que poden influir en l’evolució futura de la pandèmia. Per celebrar les festes de Nadal de la manera “més segura possible”, l’OMS aconsella ajornar o reduir les celebracions religioses i els mercats nadalencs als països amb una transmissió comunitària generalitzada.

Pel que fa a les reunions en espais tancats, l’organització ha recordat que poden ser especialment perilloses, perquè reuneixen grups de persones de diferents edats i unitats familiars. “Les reunions s’han de fer a l’aire lliure, si és possible, i els participants han d’utilitzar mascaretes i mantenir distància física”, ha avisat l’OMS, que recomana reduir la mida del grup i garantir una bona ventilació per limitar el risc d’exposició al virus.

“Pot ser incòmode utilitzar mascaretes i practicar el distanciament físic quan s’està amb amics i familiars, però fer-ho contribueix significativament a garantir que tots els grups siguin segurs i saludables", ha remarcat l’organització.

Especial risc al transport



En relació als viatges, l’organisme recomana evitar qualsevol mitjà de transport que pugui estar “atapeït”. També alerta sobre activitats relacionades amb l’esquí, que “no propaga el covid-19 però sí que ho fan els concorreguts centres turístics de muntanya”.