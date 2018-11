Una ONG demana abandonar el cos del nord-americà assassinat per uns aborígens per protegir-los

L'ONG Survival International, que vetlla pels pobles aborígens, demana a les autoritats de l'Índia que desisteixin de fer l'operació per recuperar el cos del jove nord-americà John Chau, que va ser assassinat a l'illa de Sentinel per uns aborígens als quals pretenia convertir al cristianisme. L'accés a l'illa està prohibit per protegir la tribu, una de les últimes "no contactades" del planeta.

Dissabte la policia índia va portar una barcassa fins a 400 metres de les costes de l'illa i van veure alguns homes a la platja amb arcs i fletxes, però es van retirar per por de provocar més violència. L'ONG considera que l'operació és "extremadament perillosa per a totes dues parts". Segons el seu director, Stephen Corry, "el risc d'una epidèmia letal de grip, meningitis o d'una altra malaltia exterior és molt real, i augmenta amb cada contacte".

540x306 Una foto del compte d'Instagram de John Chau. REUTERS Una foto del compte d'Instagram de John Chau. REUTERS

"Cal respectar els drets i els desitjos dels habitants de Sentinel, i no s'aconseguirà res amb una escalada del conflicte i la tensió i, encara pitjor, generant una situació en què es causi més mal", afegeix.



El jove nord-americà havia intentat contactar amb la tribu diverses vegades, tot i que és il·legal. Segons la premsa nord-americana, els pescadors que el van portar fins a l'illa van explicar que abans que li disparessin havia cridat: "Em dic John! Us estimo i Déu us estima!" Una de les fletxes es va clavar a la Bíblia que portava abans que intentés fugir cap a la barca.

Quan un vaixell va encallar a la illa de Sentinel el 2006, els dos pescadors que hi anaven van ser assassinats i enterrats a la sorra. Després d'una setmana, d'acord amb registres policials, els aborígens van desenterrar la parella i els van penjar en pals de bambú davant l'oceà. "Eren com una mena d'espantaocells", va dir el cap de policia de la regió, Dependra Pathak. Els pescadors que van portar Chau a l'illa –que han sigut detinguts– han explicat que van veure com l'enterraven.