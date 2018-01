Les ONG denuncien almenys tres morts sota custòdia a l’Iran

El balanç oficial de morts durant les protestes contra el govern de l’Iran es manté en 22, tot i que entitats pro drets humans han denunciat la mort d’activistes dins les presons. “Hem pogut confirmar la mort de dos detinguts en circumstàncies desconegudes: l’un a Arak i l’altre a Teheran”, ha explicat a l’ARA Tara Sepehri, investigadora de Human Rights Watch (HRW).

“Estem molt preocupats per la situació dels milers de detinguts que hi pot haver arreu del país. La justícia iraniana hauria d’alliberar de manera immediata i incondicional tots aquells que només han participat en protestes pacífiques i assegurar judicis justos i amb totes les garanties als que estiguin acusats d’algun delicte”. HRW també demana al Parlament iranià una comissió d’investigació sobre els possibles abusos policials i les tortures i maltractaments sota detenció.

Més arrestats dels que es creia

Segons va anunciar ahir oficialment un diputat a Teheran, les manifestacions s’han saldat amb 3.700 detinguts, una xifra que triplica les primeres estimacions. En el dotzè dia de protestes, que van esclatar el 28 de desembre i es van escampar pel país per denunciar l’atur, la corrupció, les desigualtats socials, l’encariment de preus i la falta de llibertats, el diputat Mahmud Sadeghi va aclarir que resultava difícil precisar el nombre d’empresonats perquè hi havien actuat uns quants cossos de seguretat.

Les protestes protagonitzades per joves i treballadors iranians són les més importants contra el règim dels aiatol·làs des del 2009, que tenien un contingut sobretot democràtic. En aquest cas hi pesa més la protesta social, tot i que els manifestants també reclamen llibertats i denuncien la política exterior de Teheran, immers en les guerres de Síria i l’Iraq i aliat amb Hezbol·lah al Líban com a baluard de la defensa sectària del xiïsme al Pròxim Orient.

Segons el governador de la ciutat de Mashhad, situada al nord-est del país i bressol de les protestes, el 85% dels detinguts han quedat en llibertat després d’haver signat un document en què es comprometien a no reincidir. El guia suprem de l’Iran, el clergue Ali Khamenei, ha tornat a responsabilitzar els Estats Units de ser al darrere de les protestes i ha advertit el president Donald Trump que “aquests episodis psicòtics no poden quedar sense resposta”.

Khamenei també ha acusat el Regne Unit i Israel d’haver manipulat les protestes. En una rara aparició, el cap dels serveis secrets israelians, Yossi Cohen, ha assegurat que les manifestacions són el resultat de la incapacitat del president reformista Hassan Rouhani de millorar les condicions de vida dels iranians després de l’acord nuclear, que havia suposat l’alleujament de les sancions internacionals. Però ha afegit: “No hem de posar gaires esperances en el moviment”.

El guia suprem de l’Iran ha despatxat les protestes com a “focs d’artifici”, però en una poc habitual concessió ha defensat que els iranians tenen dret d’expressar les seves preocupacions. “Aquestes inquietuds s’han d’abordar. Les hem d’escoltar. I hem de donar-hi resposta dins les nostres possibilitats”, ha afirmat.

El diputat Hedayatollah Khademi, representant de la població d’Izeh, ha assegurat que la majoria de detinguts a la seva demarcació són joves d’entre 16 i 24 anys, i el reformista Mahmoud Sadeghi ha alertat que no se sap res de 10 dels 90 estudiants universitaris detinguts.

En una sessió a porta tancada diumenge al Parlament de Teheran, alguns diputats van reclamar que es restablessin les connexions d’internet i aplicacions com Telegram, vetades pel règim per impedir la propagació de les protestes. A les xarxes socials els grups opositors publicaven ahir vídeos de protestes davant la presó d’Evin, on els manifestants exigien la llibertat dels detinguts.