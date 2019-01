Les ONG denuncien 35 morts i 850 detinguts durant les protestes a Veneçuela

La crisi de govern que està vivint Veneçuela des de la setmana passada també s'ha materialitzat en víctimes mortals i ferits. Aquest dilluns, diverses ONG, com l'Observatori Veneçolà de Conflictivitat Social, han presentat un informe que apunta que les protestes que s'han succeït durant aquests dies als carrers del país, principalment a Caracas, han deixat almenys 35 morts i 850 detinguts.

Les manifestacions, principalment, clamen contra el govern de Nicolás Maduro i demanen que es faci efectiva la proclamació del líder opositor Juan Guaidó com a nou president del país.

"Tenim la xifra corroborada, amb nom, cognoms, lloc i presumptes responsables de 35 persones assassinades en el context de manifestacions en tot el país", ha dit en roda de premsa el director del Programa Veneçolà d'Educació - Acció en Drets Humans (Provea), Rafael Uzcátegui. Les dades mostren que la capital, Caracas, és el lloc on hi ha hagut més víctimes mortals, 10, seguit per l'estat de Bolívar, al sud del país, amb 8, i de Portufuesa, al centre, amb 4.

Els pobres, els més castigats

"[Les víctimes mortals] són persones procedents de zones pobres, fet que reafirma la particular persecució que estan vivint les persones més desafavorides del nostre país. A més, totes aquestes persones han perdut la vida com a conseqüència de trets d'armes de foc", ha recalcat Uzcátegui, que ha recordat que els "principals responsables" d'aquestes morts són els membres de les anomenades Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cos de seguretat de l'estat que sol operar a les zones pobres seguint una "lògica de guerra i extermini" tal com denuncia l'ONG Provea.

Per la seva banda, l'ONG Foro Penal, que lidera la defensa dels considerats per l'oposició presos polítics al país, també ha subratllat aquesta dinàmica: la majoria de detencions han tingut lloc en aquestes zones més desafavorides. A banda de la vulnerabilitat d'aquestes persones, el fenomen també s'explica perquè és en aquests districtes on les protestes antigovernamentals han sigut més intenses.

El director del Foro Penal, Alfredo Romero, ha destacat que només el 23 de gener, quan centenars de milers de veneçolans van sortir en massa al carrer per manifestar-se contra el govern de Nicolás Maduro, hi va haver 696 detencions.

Les ONG també han subratllat que entre el total de persones detingudes hi ha almenys 77 menors, alguns d'ells de només 12 anys. "Sense cap dubte, aquestes detencions són ordenades per Nicolás Maduro", ha assegurat Romero.