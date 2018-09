L'ONU demana diàleg entre Putin i Erdogan per evitar una nova tragèdia a Síria

L'ONU ha insistit aquest dimarts a demanar als presidents de Rússia, Vladímir Putin, i de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que parlin per evitar la "batalla més terrible" de la guerra a Síria, que va començar fa vuit anys. En aquest cas, l'organisme internacional es refereix a la més que possible ofensiva sobre la província d'Idlib, al nord-oest del país, l'últim bastió dels rebels.

I és que des de fa setmanes la comunitat internacional tem que l'ofensiva del règim de Baixar al-Assad –amb l'estreta col·laboració dels seus dos principals aliats, Rússia i l'Iran– pugui tornar a desencadenar una situació humanitària catastròfica: amb atacs indiscriminats contra la població civil i, fins i tot, amb l'ús d'armament químic.

"Hi ha informacions que circulen sobre plans per augmentar l'escalada [a Idlib] el 10 de setembre, així que amb sentit d'urgència demano als presidents Putin i Erdogan que parlin i que trobin una solució" a aquesta crisi, va dir l'enviat especial de l'ONU a Síria, Staffan de Mistura. "Una trucada telefònica entre ells suposaria un gran pas, fins i tot abans de la reunió de Teheran", ha afegit en referència a la trobada que els dos mandataris mantindran al costat del president iranià, Hassan Rohani, aquest divendres per debatre sobre la situació a Síria.

En aquest sentit, el Consell de Seguretat de l'ONU ha convocat una reunió divendres per analitzar i gestionar la situació i el futur pròxim d'aquesta província siriana.

L'últim bastió rebel

Malgrat això, la tensió augmenta a la zona. De fet, aquest dimarts s'han registrat sis atacs aeris a Idlib, on viuen 2,9 milions de persones, un milió de les quals són nens que serien potencials víctimes innocents d'una ofensiva militar. "Es necessita temps per negociar, especialment entre Rússia i Turquia, que són els protagonistes centrals en aquest cas i poden tenir la clau per trobar una solució", ha insistit l'enviat especial.

La població actual d'Idlib és molt superior a la que hi havia, per exemple, a la part occidental d'Alep i a Guta Oriental, a la perifèria de Damasc, quan es van llançar les ofensives militars que van permetre al govern sirià recuperar el control d'aquestes àrees.

Una gran part dels combatents i les seves famílies, de fet, van ser conduïts a Idlib gràcies a una sèrie d'acords en què també van participar Rússia i Turquia, les potències que donen suport al govern i les forces opositores, respectivament.

"Mirem d'evitar que la probablement última i més intensa batalla d'aquesta guerra a Síria acabi en un bany de sang. Demanem a tots els països que mantinguin una pressió moral per evitar una opció militar dràstica a Idlib i donar més temps per negociar", ha reiterat De Mistura.