L'ONU vol investigar el tracte a les persones grans durant la pandèmia

"L'abandonament per part d'alguns països de les persones grans que estaven en residències durant la primera onada de la pandèmia va ser horrible", ha assegurat avui Michelle Bachelet, alta comissionada pels Drets Humans de l'ONU. Durant una conferència de premsa virtual, l'expresidenta de Xile va obrir la porta al fet que Nacions Unides emprengui investigacions per esclarir i identificar els errors comesos amb les persones grans durant la gestió de la crisi sanitària.

"Estic segura que algunes comissions i comitès [del sistema de l'ONU] observaran aquests casos", ha indicat, tot afegint que també s'haurien de fer investigacions locals sobre els casos. "Cada país hauria de fer investigacions per identificar què és el que va passar i fer les correccions necessàries en aquelles instal·lacions inadequades", ha argumentat.

Bachelet ha assenyalat les persones grans com un dels col·lectius més afectats per la pandèmia i ha recordat als països que no es poden oblidar d'elles en els seus processos de desconfinament.

L'alta comissionada també ha alertat que durant la pandèmia s'han fet evidents actituds xenòfobes i discursos d'odi contra determinats col·lectius i s'han vist atacs contra periodistes crítics i també treballadors sanitaris. "És important que els líders [polítics] vegin que l'enemic és el virus, no la gent", ha remarcat.

Reconstrucció sostenible

Durant la compareixença, Bachelet ha assegurat que la crisi sanitària ha deixat al descobert les grans desigualtats mundials i ha posat damunt la taula la ineficàcia del sistema econòmic actual. Per aquest motiu, l'alta comissionada pels Drets Humans de l'ONU creu que el món que sorgeixi després de la crisi hauria de basar-se en una "nova economia inclusiva i sostenible".

"No tornarem al dia en què això va començar", ha insistit Bachelet, que ha subratllat que en les societats postcovid-19 "s'ha d'invertir més en salut, ja que durant molt temps aquesta partida ha sigut escassa i fins i tot els països més rics van mostrar que no estaven preparats".

Bachelet també ha reflexionat sobre com la pandèmia i l'escenari postcovid poden afectar les llibertats dels ciutadans. Segons l'expresidenta de Xile, la nova realitat serà "diferent" i requerirà un procés d'adaptació, però no hauria de ser excusa per retallar els drets de les persones. Les societats "han acceptat que algunes llibertats es restringeixin, com les de moviment o assemblea, però aquestes mesures han de ser clares, proporcionades, i limitades en el temps", ha recalcat. També creu que ha de ser limitat en el temps l'ús de les aplicacions per al rastreig de contactes de covid-19 i que, com han assenyalat instàncies com la Comissió Europea o l'organització Human Rights Watch, aquestes eines han de garantir que compleixen totes les normes per preservar la privacitat des usuaris.

A més, l'alta comissionada ha recordat que la nova normalitat pot durar anys, en funció de l'evolució del coronavirus i de si es descobreix una vacuna, i ha subratllat que si es troba una forma d'immunització s'ha de garantir que arribi a totes les poblacions del món.