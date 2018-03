L'OTAN expulsa 10 diplomàtics russos per l'atac de Salisbury

L'Aliança Atlàntica se suma a la vintena de països que ja han castigat Rússia per l'intent d'assassinat d'un exespia rus i la seva filla al març a Salisbury (Regne Unit) amb l'expulsió de diplomàtics del país. El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha anunciat aquest dimarts l'expulsió de set diplomàtics amb passaport rus i el rebuig de la demanda d'acreditació de tres diplomàtics més. En total, el veto afecta 10 russos que no podran accedir a l'edifici de l'Aliança.

"Enviem un missatge clar a Rússia: els comportaments perillosos i irresponsables tenen un cost i unes conseqüències", ha advertit Stoltenberg. El màxim responsable de l'OTAN ha explicat que l'expulsió dels diplomàtics russos s'ha decidit en una reunió dels ambaixadors dels païosos aliats després de comprovar que no hi ha hagut una "resposta constructiva" per part de Rússia a l'incident de Salisbury.

La decisió de l'OTAN arriba després que una vintena de països -entre ells 14 socis de la UE i els Estats Units- també hagin expulsat del seu territori 140 diplomàtics russos. La investigació que va fer el Regne Unit de l'enverinament amb un agent nerviós de l'exagent rus va concloure que l'atac era responsabilitat del govern de Vladímir Putin.