L'OTAN alerta que la crisi sanitària del covid-19 es pot convertir "en una crisi de seguretat"

Enmig de la militarització de la resposta a la pandèmia del covid-19, els ministres d'Exteriors dels 30 països de l'OTAN (dimarts Macedònia del Nord es va incorporar a l'Aliança) volen incrementar la seva coordinació i demà celebraran la primera reunió per videoconferència securitzada dels 60 anys d'història de l'organisme. "La tasca bàsica de l'OTAN és assegurar la seguretat i la defensa de mil milions de persones i ara cal assegurar que aquesta crisi sanitària no es converteixi en una crisi de seguretat", ha dit aquest dimecres el secretari general de l'ens, Jens Stoltenberg.

Stoltenberg ha volgut destacar que els exèrcits membres ja s'han coordinat a través de l'aliança per donar suport a la resposta a l'emergència. I ha posat com a exemple l'enviament d'un avió amb material mèdic de Turquia cap a Espanya i Itàlia a través del centre de resposta a emergències humanitàries de l'Aliança. A més, diversos països aliats com la República Txeca, els Estats Units o Alemanya han ofert també material i professionals a Itàlia. Stoltenberg ha desplegat tot el llenguatge bèl·lic sobre "la lluita contra aquest enemic invisible".

En el fons plana el fet que la Xina hagi sigut més ràpida a mobilitzar els seus professionals en suport a Itàlia que els seus aliats occidentals. Stoltenberg ha destacat com els militars de cada país han intervingut en el repartiment de material i la instal·lació d'hospitals de campanya. "La reunió telemàtica de demà ha de servir per estudiar millor com podem utilitzar les capacitat de l'OTAN de manera més eficaç, perquè si actuem tots junts la nostra resposta serà més eficaç".

Stoltenberg ha dit que es mantindran i s'acceleraran els plans de reducció de tropes desplegades a l'Afganistan i a l'Iraq.