Ocasio-Cortez, l’estrella jove i socialista dels demòcrates

Nascuda al Bronx, d’origen llatí i d’ideologia socialista. Amb aquest perfil i només 28 anys, Alexandria Ocasio-Cortez va fer història ahir en guanyar les primàries demòcrates al districte de Queens, que inclou part del Bronx, a Nova York. En una inesperada derrota per al veterà Joe Crowley, la nova figura emergent dels demòcrates es va assegurar una candidatura del Partit Demòcrata en les eleccions legislatives de mitja legislatura, que es celebren al novembre.

Ocasio-Cortez forma part del grup Demòcrates Socialistes d’Amèrica i va treballar per a Bernie Sanders en la seva campanya contra Hillary Clinton per a la candidatura a la presidència dels Estats Units. Un gir cap a l’esquerra radical en l’electorat d’una part de Nova York que immediatament va obrir un debat sobre els efectes que podria tenir en el conjunt del Partit Demòcrata. La mateixa líder demòcrata a la Casa de Representants, Nancy Pelosi, es va afanyar a deixar clar que aquesta victòria de l’esquerra més radical no és representativa del sentiment majoritari al partit. “El fet que un districte molt progressista de Nova York s’hagi fet encara més progressista és un cas molt específic. No s’ha de veure com res que hagi de suposar res més que això”, va dir.

La sorpresa va colpir la mateixa Ocasio-Cortez, que semblava no poder-se creure el que li deien els resultats definitius de les primàries. S’havia endut el 57,7% dels vots, davant dels 42,5% de Crowley. “Oh, deu meu”, repetia Ocasio-Cortez, tapant-se la boca amb les mans i davant l’eufòria desfermada dels seus seguidors al districte de Queens i el Bronx. De fet, un dels seus cartells de campanya deia: “Les dones com jo se suposa que no han de presentar-se a les eleccions”.

“Crec que la classe treballadora dels Estats Units vol una campiona clara, i que no hi ha res radical en la claredat moral l’any 2018”, va assegurar després de recuperar-se del xoc.

Filla de mare porto-riquenya i de pare del Bronx, la jove va créixer en una comunitat treballadora molt humil i va aconseguir graduar-se en economia i relacions internacionals a la Universitat de Boston, en una etapa en què treballava per al senador Ted Kennedy. De tornada al Bronx va treballar com a educadora, però va haver d’agafar una segona feina de cambrera per evitar el desnonament de la seva mare.

“Alerta vermella”

“Alerta vermella. Jove socialista derrota el rei de Queens i commociona l’establishment demòcrata”, deia ahir en un titular el New York Post. El derrotat Joe Crowley, de 56 anys, 20 anys com a congressista i cap dels demòcrates a Queens, era de fet a les quinieles per rellevar Nancy Pelosi al capdavant del partit a la Casa dels Representants.

La d’Ocasio-Cortez no és l’única victòria de l’ala més progressista en aquestes primàries demòcrates. A Maryland, Colorado i Staten Island també van triomfar les candidatures més a l’esquerra, que aniran aquest novembre a les urnes contra els republicans.