Trump es reuneix amb Putin després de sacsejar Occident

Donald Trump tindrà, finalment, el seu anhelat cara a cara amb Vladímir Putin avui a Hèlsinki, Finlàndia. Serà una trobada a soles i sense restriccions. Des de la seva arribada a la Casa Blanca, fa gairebé un any i mig, ha buscat aquesta reunió bilateral amb el president de Rússia. Però l’annexió russa de Crimea del 2014, el suport del Kremlin al règim sirià de Baixar al-Assad i el cas Russiagate -sobre la presumpta ingerència russa a les presidencials del 2016- complicaven el compliment del seu desig.

Amb el pas del temps ha aconseguit deixar de banda aquests obstacles i ha ignorat els recels dels seus aliats europeus a una millora de les relacions entre Washington i Moscou. Ni el sorprenent anunci de divendres passat de la imputació de 12 espies russos per part de la justícia nord-americana, concretament la fiscalia especial de la trama russa, per piratejar la campanya de la seva rival electoral, Hillary Clinton, ha descarrilat la cita entre els dos líders.

Trump creu que Putin és un “líder fort” com ell amb qui pot trobar “solucions constructives” a les qüestions espinoses que afecten els seus països. El president nord-americà va insistir que és partidari de parlar amb Rússia, com ja ho ha fet amb la Xina o Corea del Nord. “No en sortirà res de dolent [de la reunió amb el líder rus], i potser en surt alguna cosa bona”, va dir a la televisió CBS.

Cap dels dos governs ha especificat l’agenda de la reunió, però s’espera que els dos mandataris parlin sobre Síria i la influència de l’Iran a la regió, les tensions russes amb Ucraïna, el control d’armes nuclears i la suposada interferència electoral de Moscou.

La fi de l’actual ordre mundial?

En tres mesos, Trump ha fracturat Occident amb la seva retirada de l’acord nuclear amb l’Iran, els seus aranzels comercials o els seus reiterats atacs a l’OTAN, l’aliança militar de les potències occidentals. Davant d’això, alguns experts es pregunten si som al final de l’ordre mundial dominat per Occident que els mateixos Estats Units van crear.

Trump -que ja s’ha vist amb Putin al marge de dues cimeres internacionals- arriba a Hèlsinki després d’atacar els països de l’OTAN per no gastar prou en defensa i després d’acusar Alemanya d’estar “controlada per Rússia” perquè, segons ell, depèn del seu gas.

Les seves noves paraules hostils contra històrics aliats del seu país han recordat les de fa un mes al final de la cimera del Grup dels Set al Quebec. Llavors va trencar l’acord a última hora amb les potències mundials i va titllar de “deshonest i dèbil” el primer ministre canadenc, Justin Trudeau. Ho va fer just el dia abans de la seva reunió històrica amb el líder nord-coreà, Kim Jong-un, del qual va lloar la seva personalitat. “Té talent i és llest”, va dir.

“Putin tindrà l’oportunitat de ser vist com un igual al costat del president nord-americà. I com ja vam veure amb la cita de Trump i Kim, podria obtenir concessions -com el reconeixement d’una Crimea russa- sense donar gaire res a canvi”, afirma l’analista de Brookings, Alina Polyakova. Sigui com sigui, la trobada ja és un triomf per a Putin, perquè posa fi a l’aïllament que ha patit el seu país de la seva agressió a Ucraïna.