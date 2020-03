Neonazis alemanys i austríacs es traslladen a Grècia per impedir l'entrada d'immigrants

Fa cinc anys, grupuscles d’extrema dreta austríacs i alemanys batejats com a Moviment Identitari o Generació Identitària feien crides per formar cadenes humanes a la frontera austríaca per evitar que els migrants que seguien l’anomenada ruta dels Balcans per arribar al nord d’Europa poguessin passar. El primer ministre hongarès els enviava en massa des d’Hongria. Des que el passat 27 de febrer el president turc va anunciar l’obertura de la frontera amb la Unió Europea, aquests i altres moviments neonazis han tornat a mobilitzar-se amb l’objectiu d’aturar els grups de migrants que fugen de la guerra a Síria via Turquia i que intenten entrar a territori europeu via Bulgària i Grècia.

Amb lemes i hashtags com #niewieder2015 ( #Maimés2015) i #IstandwithGreece ( DonoSuportAGrècia), aquests grups d’ultradreta han fet una crida a través d’un vídeo a les xarxes perquè altres identitaris de tot Europa es desplacin fins a la frontera amb Turquia per evitar que es repeteixin les imatges del 2015, amb l'entrada dels migrants. Algunes desenes de neonazis ja han començat a penjar imatges des de la frontera amb banderes i pancartes que anuncien als nouvinguts que “de cap de les maneres faran d’Europa casa seva“. A Grècia compten amb el suport del partit nacionalsocialista Alba Daurada, formació extraparlamentària des de les eleccions del 2019. Diferents mitjans ja han publicat denúncies d’atacs contra refugiats a les fronteres i als camps per part d’extremistes de dreta.

La por al coronavirus

L’associació Els Austríacs ha fet igualment una crida a desplaçar-se fins a la frontera i alhora ha llançat una petició en línia per recollir 20.000 firmes i demanar a la Unió Europea que posi fi als pressupostos de la política migratòria, que reforci la seguretat a les fronteres sud i est, que deporti immediatament els refugiats i que aturi la política de reagrupament familiar. En un parell de dies, n’ha aconseguit la meitat. Aquest grupuscle neonazi s'aprofita de la por a l’expansió de l’epidèmia del coronavirus com a argument afegit per aturar l’entrada de migrants a Europa i aconseguir seguidors i firmes.

El Moviment Identitari va néixer a França i Itàlia a principis del 2000 i va obrir seccions més tard a Àustria (2012) i Alemanya (2014). La política migratòria d’obertura de fronteres de la cancellera Angela Merkel de l’estiu del 2015 va ser primer lloada per l’opinió pública i pels conservadors alemanys de la CDU. L’entrada a Alemanya via Hongria i Àustria durant unes setmanes va suposar l’arribada d’uns 900.000 refugiats a l’Europa Central. Per contra, actualment la CDU ha perdut vots en favor de l'ultradretà AfD, amb representació a tots els Parlaments regionals i al Bundestag, i els conservadors de Merkel han fet un gir cap a la dreta. Ara la cancellera defensa “no tornar a perdre el control" i polítics del soci bavarès CSU, com Manfred Weber, que volia optar a liderar la Comissió Europea, defensen l’ús de gas lacrimogen “per defensar les fronteres externes de la UE".