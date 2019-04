Autoritzen l'Open Arms a portar ajuda humanitària però no a salvar vides

L'Open Arms, el conegut vaixell de rescat de l’ONG badalonina dedicada al salvament de persones al Mediterrani i que aquest dimecres complia 100 dies de bloqueig al port de Barcelona, ha rebut autorització per navegar cap a les illes de Samos i Lesbos, a Grècia, per transportar material humanitari. "Després de 100 dies de bloqueig al port, podrà sortir", han celebrat des de l'ONG fundada per Òscar Camps a través d'un tuit.

Això sí, l'organització advertia que aquest permís no significa que puguin dur a terme la seva principal missió: salvar persones de morir ofegades al mar. Tal com concreten en el missatge, l'Open Arms no ha rebut autorització per protagonitzar missions de cerca i rescat.

🔴 #ULTIMAHORA

El Open Arms tiene autorización para navegar hacia las islas de Samos y Lesbos para transportar material humanitario.

Después de 100 días de bloqueo en puerto, podrá zarpar.

Eso sí, seguimos sin autorización para misiones de búsqueda y rescate en el #Med central. pic.twitter.com/rC6wapt1Fn — Open Arms (@openarms_fund) 17 d’abril de 2019

El passat 8 de gener, el govern espanyol va denegar l’autorització per sortir a salvar vides al Mediterrani central, amb l’argument que Itàlia i Malta no els deixarien desembarcar els nàufrags que rescatessin i que el vaixell no reuneix les condicions de seguretat per portar els nàufrags fins a Espanya.

L’‘Open Arms’: 100 dies bloquejat a Barcelona pel govern espanyol

Aquesta decisió va indignar enèrgicament l'organització, que porta mesos intentant rebre permís per fer tasques de salvament a les aigües del Mediterrani, on molts migrants i refugiats continuen jugant-se la vida cada setmana per arribar a Europa.