L''Open Arms' atraca a Mallorca

La dona supervivent de l'operació de rescat a prop de les aigües de Líbia i els dos cadàvers que es varen poder recuperar de la mar han desembarcat al moll Vell de Palma.

El vaixell 'Open Arms' ha atracat a la zona del moll Vell, mentre que s'ha habilitat una zona restringida del moll de passatgers per a la premsa en un punt on es permetia certa visibilitat, poca, tot i ser la necessària per preservar la dignitat i la confidencialitat dels fets.



Salut Pública ha realitzat un reconeixement del vaixell i, posteriorment, el pla previst era atendre la dona rescatada i fer l'aixecament dels cadàvers d' un nin i una altra dona, que quedaran a disposició judicial.

El vaixell que habitualment acompanya l'' Open Arms' , l''Astral', ha estat escortat pel servei marítim a una altra zona restringida del moll.

L'operatiu humanitari l'han coordinat la Delegació del govern juntament amb l'Autoritat Portuària, Capitania Marítima, Comandància de la Guàrdia Civil i Policia Nacional, que informaren l'ONG dels detalls .

'Open Arms' ha convocat una roda de premsa informativa per a aquest dissabte a migdia.