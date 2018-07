L’‘Open Arms’ denuncia Líbia per no socórrer i deixar morir nàufrags

Proactiva Open Arms va denunciar ahir per homicidi imprudent i omissió de socors la Guàrdia Costanera Líbia i el capità del vaixell mercant Triades per haver abandonat una embarcació a la deriva, la setmana passada, al mig del Mediterrani. La denúncia es va presentar davant dels jutjats de Palma, on el vaixell de l’ONG catalana va atracar a primera hora amb l’única supervivent del naufragi i els cadàvers d’una segona dona i un nen. En un primer moment, només el fundador i president de l’entitat de rescat, Oscar Camps, va signar la denúncia, però finalment s’hi van afegir la resta de tripulants, entre els quals hi ha el jugador de la NBA Marc Gasol.

Tan bon punt van tocar terra, els equips mèdics van examinar la supervivent del naufragi, que va ser traslladada a un hospital de la ciutat. La Josepha, natural del Camerun, de 40 anys, havia estat dos dies aferrada a una fusta, al costat dels cossos sense identificar de les dues víctimes fins que va ser rescatada pels voluntaris de l’Open Arms. En una roda de premsa a Palma, Camps va explicar que la dona ha relatat que va abandonar el seu país perquè el marit li pegava i ha estat obligada a prostituir-se. El seu testimoni pot ser essencial per explicar realment què va passar al Mediterrani, així que Camps va evitar donar detalls de la seva vida privada per no perjudicar-la. “Hem sol·licitat a la fiscalia de les Balears que protegeixi la Josepha”, va assegurar el responsable de l’entitat de rescat, que va insistir en la crítica a la Unió Europea i Itàlia de confiar les tasques de rescat dels nàufrags a la Guàrdia Costanera de Líbia, malgrat que és constatable que “deixa persones vives en les seves operacions de rescat”. La Josepha es podria sumar a la denúncia de l’ONG un cop estigui recuperada. De moment, les autoritats espanyoles li han concedit un visat especial de 45 dies.

La cap de la missió 47 d’ Open Arms, Anabel Montes, va explicar que van interceptar “converses entre un vaixell mercant i un guardacostes” en què parlaven de “deixar soles persones d’una pastera en situació d’emergència”. Sis hores més tard, a primera hora del 17 de juliol, es van localitzar dos cossos i “un braç que es movia” enmig de les restes d’una embarcació destrossada. El braç era d’una exhausta Josepha. “Itàlia i Malta no ens van permetre desembarcar els cadàvers. Només es feien càrrec de la dona viva. Per això ens hem vist obligats a desembarcar a Mallorca, després de quatre dies de navegació”, va denunciar Montes.

Marc Gasol va explicar la duresa de la situació en veure com la Josepha “ s’aguantava amb el colze i seguia viva” sobre una fusta i el cos sense vida d’un nen “que semblava adormit”. Emocionat durant el seu relat davant de la premsa, va recordar que en veure el naufragi, els salvavides es van tirar a l’aigua “sense pensar-s’ho”. El jugador va afirmar que va decidir enrolar-se al vaixell Open Arms “per voluntat de saber què passa” al Mediterrani i va insistir que considera que com a personatge públic té “responsabilitat” d’escampar la seva experiència viscuda a bord de l’embarcació de rescat. “Necessito que, com a persona, com a ésser humà, em contestin com es pot abandonar gent al mar. Volem saber exactament què ha passat”, va concloure.

La tripulació de l’ Open Arms es va mostrar indignada amb “les dificultats” a què una entitat de rescat com la seva ha de fer front per “salvar una sola vida” i van denunciar que el govern d’Itàlia titlli la seva feina de còmplice amb els traficants. “L’únic objectiu és eliminar-nos del Mediterrani perquè som els únics testimonis” dels naufragis i les morts, va afirmar Camps, que va censurar “el silenci còmplice d’Europa” en finançar les “milícies organitzades de la Guàrdia Costanera”.

Per la seva banda, el diputat italià Erasmo Palazzotto, que també formava part de la tripulació, va agrair que el govern espanyol vagi a “contracorrent i obri els ports, en contra d’Europa”. A més, va instar l’executiu italià a fer públiques les circumstàncies del rescat per comprovar fins on arriba la seva responsabilitat. “El meu país pagarà un preu molt alt, a la història i davant la justícia”, va dir.

Per la seva banda, el ministeri de l’Interior que dirigeix Matteo Salvini va acusar l’entitat de Badalona d’“instrumentalitzar” una víctima amb finalitats polítiques. “No mereixen respostes les ONG que insinuen, s’escapen, amenacen amb denúncies però després no desvetllen amb transparència qui finança les seves activitats”, van respondre.