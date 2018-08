Un vaixell d'Open Arms espera port per desembarcar 87 migrants

Com si ja s'hagués convertit en un costum. Des del dijous, un vaixell de l'ONG badalonina Proactiva Open Arms espera enmig del Mediterrani un port per desembarcar els 87 migrants que va rescatar mentre intentaven arribar a Europa.

Fent gala de la seva nova política antiimmigració, el govern italià, amb el polèmic ministre de l'Interior Matteo Salvini al capdavant, va reiterar la seva postura instants després: "El vaixell Open Arms ha socorregut uns 90 immigrants. Atès que fa vint dies van declarar que els ports italians no són segurs perquè hi ha Salvini, estic segur que portaran aquests immigrants a qualsevol altra banda abans que a Itàlia. Bon viatge!", va escriure Salvini.

La nave spagnola Open Arms ha raccolto a bordo 90 immigrati nelle acque libiche. Visto che venti giorni fa aveva dichiarato che "i porti italiani non sono sicuri" perché c'è Salvini, sono certo che porteranno questi immigrati ovunque, tranne che in Italia. Buon viaggio! pic.twitter.com/IEPBDgSpZ0 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 2 de agosto de 2018

Amb Itàlia descartada, doncs, Open Arms torna a demanar el compromís d'altres països europeus."De moment estem esperant. No hi ha casos mèdics greus, el mar està en molt bon estat i és possible que [les pròximes hores] hi hagi més sortides des de Líbia, i per tant passarem la nit en alta mar", va explicar a l'ARA Laura Lanuza, portaveu de l'ONG.

Segons va apuntar Lanuza mateixa, aquest dissabte començaran a fer tràmits per agilitzar la cerca d'un port segur per desembarcar.

Barcelona, possible destinació

Com altres vegades, Barcelona tindria molts números de ser la destinació d'aquestes persones. "La gran majoria fugen del Sudan i han sigut víctimes de tota mena d'abusos, tant al seu país com a Líbia", va afegir la portaveu, que explicava que en un principi els migrants van negar-se a ser salvats perquè pensaven que els voluntaris d'Open Arms eren guardacostes libis.