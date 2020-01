L''Open Arms' rescata 237 persones en tres naufragis al Mediterrani central

Després d'haver resolt provisionalment l'avaria del motor, l 'Open Arms ha tornat a salpar cap al Mediterrani central. Quan portaven menys de 24 hores a l'aigua ha fet tres rescats en aigües internacionals: en la primera embarcació ha trobat 56 persones a la deriva (inclosos 15 menors); en la segona, 102 (amb 13 menors), i en la tercera, 79. Segons expliquen fonts de l'ONG badalonina, tots els nàufrags es troben bé i viatjaven en precàries embarcacions de goma.

Actualment l 'Open Arms és l'únic vaixell humanitari que treballa a la zona de rescat al Mediterrani central. Mentrestant, l' Ocean Viking, el vaixell de Metges Sense Fronteres i SOS Méditerranée, espera que li designin un port segur amb 407 persones a bord, les quals ha recuperat en cinc rescats des de diumenge.

Open Arms ha alertat que el seu vaixell, un remolcador de 47 anys, necessita una reparació en profunditat per poder continuar operant amb seguretat. L'ONG ha posat en marxa una campanya de recollida de fons per finançar la reparació o bé per adquirir una nova embarcació.

Èxode des de Líbia

Segons ha explicat en un comunicat l'organització Alarm Phone, que ofereix telèfons de socors perquè la gent que viatja en pasteres pugui demanar auxili en el trajecte, entre divendres i dilluns van rebre trucades d'alerta de nou embarcacions en perill al Mediterrani central, en les quals viatjarien en total unes 650 persones. Quatre d'aquestes pasteres van ser rescatades per l' Ocean Viking, dues per l' Open Arms, una per l' Alan Kurdi i les altres dues per les forces amades malteses dins la seva zona de rescat, tot i que les autoritats van "endarrerir el procediment" del salvament, segons denuncia l'organització.

"A més de les sis embarcacions que ens van trucar, tenim notícies de sis barques més en perill davant les costes de Líbia, que portaven un total de 283 persones", diuen des d'Alarm Phone. D'aquestes sis, dues van ser rescatades pels vaixells de les ONG; una per Itàlia; una altra va arribar sense ajuda fins a l'illa italiana de Lampedusa, i dues van ser interceptades pels guardacostes libis, que tenen suport de la Unió Europea per retornar els migrants a Líbia. Segons Alarm Phone, com a mínim 15 pasteres amb gairebé un miler de persones han sortit de Líbia aquests últims dies, però les autoritats europees han estat "gairebé totalment absents": "Sense l'esforç constant de la flota civil haurien mort per la política fronterera europea", denuncia Alarm Phone.

L'entitat critica la política europea "d'intentar contenir la gent en una zona de guerra", com és Líbia. El fet és que l'alto el foc a què es van comprometre a Berlín aquest mateix més els actors del conflicte libi no s'està respectant.