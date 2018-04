L'extrema dreta europea i el PPE feliciten Orban per la seva victòria a les eleccions a Hongria

El primer ministre d'Hongria, el populista i xenòfob Viktor Orbán, ha rebut aquest dilluns un allau de felicitacions de líders d'extrema dreta i dels primers ministres europeus de la seva família política, el Partit Popular Europeu (PPE), per la seva victòria als comicis de diumenge. Orbán, del partit ultraconservador Fidesz, podrà iniciar un tercer mandat gràcies al 49% dels vots obtinguts.

Un dels primers a felicitar Orban ha estat el líder del PPE (grup integrat també pel PP de Mariano Rajoy), Manfred Weber. L'alemany ha subratllat la "clara victòria" del primer ministre.

Congratulations to Viktor #Orban and #Fideszmpsz on their clear victory in the #HungaryElections. I look forward to continuing working with you towards common solutions to our European challenges. @EPPGroup #EPP — Manfred Weber (@ManfredWeber) 9 d’abril de 2018

Viktor Orbán també ha rebut la felicitació de la líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen. Segons la presidenta del Front Nacional, la victòria d'Orbán simbolitza el "rebuig" a les polítiques d'immigració de la UE.

Grande et nette victoire de Viktor Orban en #Hongrie 🇭🇺 : l'inversion des valeurs et l'immigration de masse prônées par l'UE sont à nouveau rejetées.



Les nationaux peuvent être majoritaires en Europe aux prochaines #Européennes2019 ! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 8 d’abril de 2018

També s'han sumat a les felicitacions altres líders d'extrema dreta, com el líder de la Lliga Nord italiana, Matteo Salvini, o el xenòfob Geert Wilders, líder del Partit per la Llibertat d'Holanda.

La cancellera alemanya, Angela Merkel, també ha saludat la victòria d'Orban als comicis, mentre que els responsables de les institucions comunitàries han preferit felicitacions poc entusiastes, com el president del Consell Europeu, Donald Tusk, que ha enviat una carta amb un clar missatge. "Compto amb tu per tenir un rol constructiu per mantenir la unitat dins de la UE", deia Tusk.

L'OSCE, crítica amb Orbán

D’altra banda, l’Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) ha denunciat aquest dilluns que els partits de l’oposició no van poder concórrer a les eleccions en igualtat de condicions davant el partit governamental de Viktor Orbán.

Segons els observadors electorals de l’OSCE, hi ha haver una “despesa excessiva” del partit d’Orbán, el Fidesz, en anuncis “que van amplificar el missatge de la campanya” de la coalició governamental “minant” la capacitat dels altres partits a comptir en igualtat de condicions.

L’OSCE també ha carregat contra la campanya electoral del Fidesz per haver estat marcada per un to antiimmigració. Segons els observadors, “els votants han tingunt un àmplia gama d’opcions polítiques però la retòrica intimidatòria i xenòfoba, l’imparcialitat dels mitjans de comunicació i el finançament opac de la campanya han restringit l’espai per a un autèntic debat polític”.