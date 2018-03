Òscar Camps: "No tenim res a amagar, ni hem comès cap delicte"

Després que Itàlia d ecidís confiscar ahir prevenetivament l’'Open Arms', el vaixell de l’ONG badalonina, sota l’acusació d’afavorir la immigració clandestina i d’associació criminal, el director de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha defensat avui que l'organització no ha comès cap delicte i que no té res a a amagar. Ho ha fet en una entrevista a RAC 1 en què ha assegurat que la decisió "sembla una qüestió política". Segons ha detallat Camps, el vaixell es quedarà a allà i "s'hi estarà molt de temps" i no saben què passarà amb la gent que hi anava. El fiscal de Catània ha ordenat immobilitzar el vaixell, que des de dissabte al matí està atracat al port de Pozzallo on va desembarcar 216 immigrants que van rescatar en aigües internacional davant les costes de Líbia. La fiscalia acusa els responsables de l''Open Arms' de no haver lliurat els nàufrags als guardacostes libis.

El director de l'ONG ha explicat que fa un temps eren nou organitzacions que feien rescats al Mediterrani i que n'han quedat tres i que amb la retenció del seu vaixell -i fins que no aconsegueixin enviar-ne un altre- en queda un de sol. Camps ha concretat que, de moment, no els ha contactat ningú del govern espanyol per oferir ajuda tot i que el vaixell és de bandera espanyola: "Veurem quin desenllaç tenim durant el dia d'avui". Ha defensat, també, que la tripulació ha col·laborat des del primer moment amb la investigació.

Open Arms ha rescatat unes 58.000 persones en dos anys i tres mesos. Camps ha criticat que si hi havia una manera d'aturar les missions era acusant-los d'alguna cosa com ha passat i ha lamentat que si no aconsegueixen un altre vaixell, poden passar mesos aturats. Cal una embarcació de més de 30 metres per transportar 400 o 500 persones. "Esperem que quedi en una investigació i es resolgui. Nosaltres hem col·laborat des del primer minut. No tenim res a amagar ni hem comès cap delicte", ha conclòs.