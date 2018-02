Oxfam crearà una comissió d'expertes per evitar nous casos d'abús o assetjament

Davant de la polèmica en què Oxfam es troba immersa, per la suposada conducta d'alguns dels seus treballadors a Haití, els directius han pres la decisió de posar en marxa diverses accions dins l'organització per tal de "sanejar" l'ambient generat entorn a una ONG amb 76 anys d'història.

Per començar, es crearà amb urgència una comissió independent que faci una amplia avaluació de la cultura de l'organització i de les seves pràctiques fins a dia d'avui, on s'inclouran tots els casos de mala conducta sexual. L'objectiu d'aquest comitè serà reforçar i controlar els sistemes de protecció a tota l'organització per tal de posar punt i final a possibles situacions d'assetjament i abús de qualsevol tipus.

Les revelacions sobre les presumptes orgies amb prostitutes en què haurien participat treballadors de l'ONG britànica durant la seva estança a Haití l'any 2011 -on l'organització es va traslladar per oferir acció humanitària i recursos després del terratrèmol que va acabar amb la mort d'unes 220.000 persones, 300.000 ferits i 1,5 milions sense residència- han portat a Oxfam a emprendre accions de millora.

"Tenim el ferm compromís d'assegurar justícia a les supervivents d'abusos i de garantir que totes les persones amb les que treballem, així com els membres del nostre personal i del nostre voluntariat estiguin protegits davant de qualsevol tipus d'abús, ara i en el futur", afirma la directora executiva d'Oxfam Internacional, Winnie Byanyima, en un comunicat.

"El que va passar a Haití i els fets de després suposen una gran taca negra per a la reputació d'Oxfam de la que ens avergonyirem moltíssim durant anys. Com diem en el meu idioma, 'Okuruga ahamutima gwangye, mutusaaire', que significa 'demano perdó des del fons del meu cor'", va afegir.

D'aquesta manera, Winnie Byanyima ha recalcat que el pla d'acció, amb el suport de tots els directors executius de la confederació d'Oxfam, inclou quatre punts. El primer serà la creació d'una comissió d'alt nivell sobre les males conductes sexuals, rendició de comptes i canvi cultural independent en la que s'integrin expertes en la defensa dels drets de la dona. Per tal de professionalitzar les seves tasques, la comissió podrà accedir a tots els registres d'Oxfam i així entrevistar a tot el seu personal a nivell mundial.

En segon lloc, es crearà una base de dades global de persones acreditades que puguin proporcionar referències per tal d'acabar amb la falsificació o ús deshonest de recomanacions que el personal d'Oxfam proporcioni. A més, s'assignarà més d'un milió de dòlars a protocols de protecció, duplicant el nombre de treballadors que es destinen anualment per aquesta causa. I per últim, es pretén "millorar la cultura dins l'organització per tal de garantir que cap persona és víctima del sexisme, la discriminació o l'abús".

Oxfam també s'ha compromès a fer pública la investigació interna pel cas d'Haití que es va realitzar l'any 2011, un cop s'hagin pres "mesures per protegir la identitat dels testimonis i persones innocents que s'han vist involucrades en aquest lamentable episodi d'acció humanitària".

Cooperació entre ONG a l'estat espanyol

Oxfam Intermón, que és la filial d'Oxfam a Espanya, ha comunicat que està disposada inclús a cooperar amb altres organitzacions humanitàries espanyoles per tal de coordinar mesures sectorials i prevenir que qualsevol de les persones implicades en un cas d'abús o explotació continuï treballant per aquesta causa, i així evitar casos com el de Roland van Hauwermeiren, el responsable de missions belga que, durant la seva estança al Txad i a Haití, hauria pagat a dones a canvi de relacions sexuals, tot i que ell mateix ho nega.

"Treballar en el camp de l'ajuda humanitària requereix molta intel·ligència emocional i hi ha situacions que fins i tot es perd. Són entorns molt masclistes i tenim que esforçar-nos per superar-los", ha afirmat el membre del consell d'Oxfam Internacional, Ignasi Carreras.

L'organització ha comunicat que des de 2012 han estipulat diferents protocols per tal de sancionar casos com el d'Haití, però tal i com ha dit Byanyima: "També som conscients que no podem abordar aquests problemes per nosaltres mateixos. Hem de treballar amb els governs, les autoritats reguladores, organitzacions de defensa dels drets de la dona i altres persones del sector per implementar reformes urgents. Hem d'assegurar-nos que qualsevol persona culpable de males conductes de tal gravetat no puguin anar d'una organització a l'altra posant en perill a més persones vulnerables".