Oxfam retalla 18 milions arran de l’escàndol d’abusos

L’ONG Oxfam haurà de retallar 18 milions d’euros (16 milions de lliures) del seu pressupost al Regne Unit a causa de la davallada de fons que li ha comportat l’escàndol destapat al febrer, quan es va saber que alguns dels seus membres haurien pagat per sexe a Haití, on havien anat a ajudar després del fatídic terratrèmol del 2010.

Segons va publicar ahir el diari The Guardian, el director executiu d’Oxfam al Regne Unit, Mark Goldring, ha fet circular dins de l’entitat un document de set pàgines en què alerta que l’organització “ha d’estalviar quantitats substancials de diners” per poder tornar a una situació financera “estable i sostenible”. L’informe veu “inevitable” la pèrdua de llocs de treball i la reducció dels programes d’ajuda que l’ONG té en marxa. “Queda clar que el volum dels nostres programes serà reduït substancialment i això significa haver de fer eleccions difícils”, diu l’informe a què ha tingut accés el diari britànic, que planteja també la venda de cèntriques botigues d’Oxfam a les ciutats i la reducció del nombre de països on l’organització està present amb programes d’ajuda.

Sense retallades a Catalunya

La retallada se circumscriu, almenys de moment, a Oxfam del Regne Unit. El director d’Oxfam Intermón a Catalunya, Francesc Mateu, va explicar a l’ARA que, tot i que l’escàndol d’Haití també els ha afectat, la seva organització no està en la mateixa situació que la britànica i “no es planteja cap retallada per a aquest any”. En els primers dies de l’escàndol, la filial espanyola de l’ONG va admetre que fins a 1.200 socis s’havien donat de baixa. Tot i així, Mateu assegura que on més ha afectat l’escàndol és a l’entitat britànica, a la qual pertanyia precisament el personal acusat d’abusos a Haití, i que té un volum de pressupost molt més gran que Oxfam Intermón.

Dijous mateix el govern d’Haití, que ja havia suspès temporalment el permís a Oxfam per operar al país, va prohibir definitivament a l’entitat seguir treballant a l’illa. L’escàndol també va fer que el govern britànic congelés els fons que aporta a l’organització. La premsa britànica més reaccionària, de fet, va aprofitar l’afer per atacar de nou els ajuts públics a entitats humanitàries.

Oxfam del Regne Unit té 5.000 treballadors i en el seu últim informe anual xifra en 457 milions d’euros (400 milions de lliures) la recaptació de donants. A finals de febrer, dies després de l’escàndol, l’organització britànica va informar que fins a 7.000 socis s’havien donat de baixa. Dies abans, el 9 de febrer, The Times revelava que alguns treballadors de l’ONG havien contractat prostitutes per fer orgies a Haití, on estaven ajudant en la catàstrofe del terratrèmol del 2010. La capçalera havia tingut accés a un informe intern de l’ONG que va detectar el cas i que havia comportat l’acomiadament i la dimissió de set persones, inclòs el cap de la missió a Haití, Roland van Hauwermeiren. Aviat van sortir noves informacions que acusaven Van Hauwermeiren d’haver fet el mateix el 2006 al Txad. La subdirectora d’Oxfam al Regne Unit, Penny Lawrence, va dimitir. El director, Mark Goldring, que ha criticat l’acarnissament contra l’ONG com a “desproporcionat”, ha anunciat que en acabar l’any deixarà també el seu càrrec.