Els Països Baixos i la República Txeca també han rebut material defectuós de la Xina

El govern espanyol no és l'únic que s'ha trobat amb problemes en el material sanitari que ha encarregat a la Xina per combatre la crisi del covid-19. També els Països Baixos, la República Txeca i Turquia han rebut remeses de material defectuós o de molt baixa qualitat vingudes del gegant asiàtic.

El govern dels Països Baixos ha hagut de retornar a la Xina 600.000 mascaretes sanitàries que van arribar el 21 de març i que havien de servir per protegir el seu personal sanitari. Un cop se n'havien distribuït moltes als hospitals holandesos, els metges es van adonar que les mascaretes no complien els requeriments de seguretat i protecció.

Les mascaretes no s'ajustaven bé a la cara o bé els filtres no funcionaven correctament, de manera que no servien de barrera protectora contra el virus. Les unitats defectuoses formaven part d'un carregament d' 1,3 milions de mascaretes del tipus FFP2 que el govern neerlandès havia encarregat a la Xina i que venien acompanyades d'un certificat KN95, que vol dir que haurien de filtrar el 95% de les partícules de l'aire.

El ministeri de salut neerlandès ja ha ordenat els hospitals que les van rebre que no les facin servir i les retornin, ja que tot el carregament defectuós serà tornat a la Xina.

Després d'aquest incident i també del que ha obligat el govern espanyol a retornar milers de tests ràpids de prova a la Xina, l'Alt Representant de la Unió Europea en política exterior, Josep Borrell, va criticar el "component geopolític" dels enviaments del gegant asiàtic a Europa per combatre la pandèmia, una estratègia que va definir com "la política de la generositat".

Aquest dilluns l'ambaixador xinès a la Haia, Xu Hong, semblava voler respondre'l quan assegurava que no hi ha "cap consideració geopolítica" en l'ajuda que el govern de Pequín envia cap a Europa per combatre el coronavirus. El representant xinès ha explicat que Pequín s'havia assabentat per la premsa de l'arribada de mascaretes defectuoses als Països Baixos i que estava col·laborant en la investigació sobre la qüestió, ja que procedien d'una empresa amb llicència. Amb tot, no ha confirmat que es tractés de material defectuós. L'ambaixador demanava "resoldre aquests problemes de manera objectiva, perquè no s'han de polititzar".

També el govern de la República Txeca ha anunciat que fins al 80% dels 150.000 kits de tests ràpids pel covid-19 importats de la Xina havien resultat defectuosos, segons mitjans locals. Es tracta, en aquest cas, de tests de prova ràpida que han de donar resultats en uns 15 minuts, però que quan s'han provat primer amb pacients als quals ja s'havia fet la prova de laboratori per comprovar la seva fiabilitat han resultat erronis en un 80%: han donat falsos positius i falsos negatius, segons el mitjà local txec Irozhlas.

L'executiu txec retornarà els kits defectuosos i de moment haurà de continuar utilitzant les proves de laboratori convencionals, per a les quals té una capacitat diària d'aproximadament 900 tests. Amb tot, l'empresa xinesa Innovita, de la qual suposadament venen els tests defectuosos, ha emès un comunicat per negar la mala qualitat del seu material i assegura que les proves ràpides només detecten certs anticossos que no apareixen encara en els primers estadis de la malaltia, segons The Irish Times.

A Turquia, el govern ha tornat també un nombre indeterminat de proves ràpides de coronavirus amb una qualitat massa baixa per ser utilitzats, segons va informar el ministre de Salut en una roda de premsa la setmana passada. Amb tot, el govern turc, que ha comprat tot el material a empreses privades xineses i no a través del govern, segons el Financial Times, diu que altres remeses de la Xina sí que compleixen els estàndards.

Alemanya no ha rebut de moment material defectuós de la Xina, però ha tingut altres problemes: un carregament de fins a sis milions de mascaretes va desaparèixer misteriosament quan van fer escala a Kènia en el trajecte cap a Alemanya. "El que ha passat exactament, si ha estat un robatori o es tracta d'un proveïdor que no és seriós, encara no ho sabem i ho estem investigant", explicava una font del govern alemany a Reuters.