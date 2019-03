El Pakistan allibera el pilot indi capturat dimecres

El Pakistan finalment ha alliberat el pilot indi Abhi Nandan capturat dimecres en un enfrontament aeri entre les forces armades del país i les de l'Índia. El pilot ha estat retornat al seu país pel pas fronterer que hi ha entre la ciutat índia d'Attari i la pakistanesa Lahore. Una gran multitud ha esperat l'arribada del pilot a la frontera. La seva captura ha generat molta expectació als mitjans de comunicació de l'Índia, que l'han tractat d' heroi nacional.

L'alliberament fa bones les declaracions del ministre d'exteriors pakistanès, Shah Mehmood Qureshi, que va assegurar dijous que Islamabad alliberaria el pilot "com a gest de pau i per rebaixar la tensió". L'Índia ha agraït el gest del país veí, tot i que no hi ha donat gaire importància. Creu que és "un gest que obeeix a l'observació de la Convenció de Ginebra". També ha afirmat que les seves forces armades estan "preparades" per respondre a qualsevol provocació del Pakistan. El primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, que s'enfronta a les urnes aquest any, ha dit en un míting aquest divendres que ha donat plena llibertat a les forces armades "per fer el que vulguin".

Els dos països es troben en una escalada militar sense precedents els últims anys després que l'Índia va assegurar que havia bombardejat posicions del grup terrorista Jaish-e-Mohammed (JeM) en territori pakistanès. El grup insurgent va reivindicar l'autoria de l'atemptat del 14 de febrer al Caixmir, en què van morir 42 policies indis. Es tracta de l'atemptat terrorista més mortífer des que els dos països estan en conflicte.

La resposta del Pakistan va ser atacar dos avions militars de l'Índia i capturar un dels pilots. També va bombardejar la banda índia de la línia de control (la frontera entre l'Índia i el Pakistan al Caixmir) sense causar ni baixes ni ferits. Nova Delhi va reconèixer la pèrdua d'un avió i la captura del pilot, i va assegurar que també havia fet caure un avió militar pakistanès.