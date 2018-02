El Pakistan condemna a mort el violador i assassí de la Zainab, la nena de 7 anys

Un tribunal antiterrorista del Pakistan va decretar ahir quatre penes de mort i una de cadena perpètua a Imran Ali, de 24 anys, per la violació i assassinat de Zainab Ansari, una nena de 7 anys que va aparèixer morta en un abocador aquest gener, en un cas que va encendre la còlera de la població per la inacció policial.

Els habitants de la zona on vivia la nena, al districte de Kasur, prop de la ciutat oriental de Lahore, diuen que l'últim any hi ha hagut 12 casos com el de la Zainab, en què nenes petites han aparegut violades i assassinades.

La policia diu que ha aconseguit connectar amb proves d'ADN els cadàvers de vuit nenes, inclosa la Zainab, amb l'assassí condemnat. Però primer ha jutjat i sentenciat el cas de la Zainab, pel qual se li ha imposat la pena màxima, i després serà jutjat per la resta de casos.

540x306 Dos morts en les protestes per la violació i assassinat d'una nena de 7 anys al Pakistan / Faisal Mahmood / Reuters Dos morts en les protestes per la violació i assassinat d'una nena de 7 anys al Pakistan / Faisal Mahmood / Reuters

La celeritat en la sentència respon a la gran polèmica desfermada pel cas de la Zainab. L'aparició del cos sense vida de la nena en un abocador, el mes passat, va desfermar protestes multitudinàries a la regió i arreu del país que van acusar la policia d'inacció en els casos d'abusos i assassinats de menors.

Les protestes a Kasur van acabar fins i tot amb dos manifestants morts per trets de la policia, que va intentar dispersar la convocatòria. El gran ressò mediàtic del cas ha permès finalment atrapar l'assassí de nenes que actuava a la regió. Una càmera de seguretat pròxima va gravar els últims moments de la Zainab.

A les imatges es veia la nena marxant agafada de la mà tranquil·lament amb un home que ha estat identificat com a Imran Ali, un dels veïns de la nena i ara condemnat a mort. El cas de la Zainab ha obert també un debat al país sobre si cal ensenyar a les escoles certes precaucions contra els abusos sexuals, un tema que és tabú en aquest país majoritàriament musulmà.

Al mateix districte de Kasur hi ha hagut nombroses denúncies de nens desapareguts des que el 2015 la policia va destapar una xarxa de pedofília vinculada a una de les famílies més prominents de la regió. Almenys dues persones han estat condemnades per aquest cas, en què les autoritats han admès que es va abusar de centenars de menors d'edat. Una organització humanitària local, Sahil, assegura que al Pakistan es denuncien prop de 10 casos d'abusos a menors al dia.