Paquistan treu l'Exèrcit al carrer per reprimir protestes ultra-islamistes

El govern del Paquistan ha tret l'Exèrcit al carrer per intentar dissoldre una enorme manifestació que bloqueja l'entrada a Islamabad i en la que, aquest matí de dissabte, s'han produït violents enfrontaments amb la policia que volia desallotjar-los.

Els mitjans locals parlen de 200 ferits, entre civils i policies, i 150 persones detingudes.

Els manifestant són membres d'un nou partit ultra-islamista, el Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah, i reclamen la dimissió del ministre de l'interior a qui acusen de blasfèmia, perquè va ometre la referència al profeta Muhammad quan va jurar el càrrec.

Per aquest motiu, els manifestants porten dues setmanes bloquejant la principal carretera d'accés a Islamabad amb una sentada. El ministre ja s'ha disculpat i ha assegurat que va ser un error, però els manifestants asseguren que no marxaran fins que no aconsegueixin la dimissió. De fet, després dels xocs amb la policia, el clergue que lidera el moviment va cridar els manifestants a no rendir-se i aturar del tot el país, segons 'The Guardian'.

Desenes de persones van resultar ferides, tant civils com policies, en els enfrontaments d'aquest matí de dissabte entre els manifestants i les forces de l'ordre. Els organitzadors de la protesta asseguren que quatre activistes han mort, però el govern ho nega i diu que no s'ha registrat cap mort.

Cap al vespre, les protestes s'havien estès a altres ciutats del país, amb alguns dels activistes brandant pals i colpejant cotxes.

Després dels enfrontaments d'aquest matí, es va prohibir l'emissió de les televisions privades i només la televisió pública del país està retransmetent els fets.

Tehreek-e-Labaik és un dels dos nous partits ultrareligiosos que han sorgit en els últims mesos i que sembla que jugaran un paper fonamental en les eleccions que han de celebrar-se el proper estiu, tot i que no es creu que puguin guanyar la majoria.