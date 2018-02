El Pakistan prohibeix celebrar el dia de Sant Valentí perquè "no és islàmic"

Les autoritats pakistaneses han notificat als canals de ràdio i televisió que es prohibeix promocionar o difondre qualsevol informació sobre la festa de Sant Valentí. El Tribunal Superior del Pakistan ha al·legat que la celebració del dia dels enamorats “fomenta la immoralitat, la nuesa i la indecència” perquè “festejar i promoure el dia de Sant Valentí com un esdeveniment nacional va en contra dels mandats de l’islam, el llegat del profeta Mahoma i la constitució de la República Islàmica del Pakistan”.

L’any passat, molts ciutadans d’Islamabad, la capital del Pakistan, van celebrar el dia dels enamorats, al mateix temps que els mitjans de comunicació aprofitaven l’ocasió per fomentar l’esperit festiu de la diada oferint descomptes i ofertes. Homes i dones no es van privar de mostrar els seus sentiments en públic, i els carrers de la capital van adoptar tons vius i van lluïr roses i globus en forma de cor. Els pakistanesos poden festejar Sant Valentí en un àmbit privat, però no a la via pública.

Les autoritats de les localitats de Peshawar i Kohat, situades al nord-oest del país, van sentenciar el 2017 que adoptar aquesta festivitat era una “vergonya”. Cada any hi ha sectors arreu del Pakistan que protesten contra la celebració d'aquesta festa, però també hi ha una part de la població que està a favor del dia dels enamorats.

La defensora dels drets humans Sabeen Mahmud es va oposar a la campanya religiosa, i l’any 2013 es va encarregar d’organitzar un acte de contra protesta dels actes islamistes. Dos anys més tard va ser assassinada.