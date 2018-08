Palestina comença a patir els efectes de la retallada de les ajudes dels EUA

La decisió anunciada fa pocs dies pels Estats Units de retallar l'ajuda econòmica a Palestina ja està afectant centenars de milers de persones. Mentrestant, creixen les acusacions segons les quals l'administració Trump està utilitzant la reducció dels fons per "fer xantatge" als palestins perquè acceptin un acord de pau que, segons els crítics, afavoriria Israel.

El govern de l'Autoritat Nacional Palestina (ANP), encapçalat pel primer ministre Rami Hamdal·la, xifra en més de dos-cents milions de dòlars les ajudes que els palestins no rebran. "Després d'usar l'ajuda humanitària per amenaçar i pressionar el lideratge palestí perquè accepti un pla [de pau] buit, conegut com 'el pacte del segle', Trump planeja cometre un escàndol immoral contra els refugiats palestins donant-se el dret d'abolir els seus drets històrics sense legitimitat", afirma el govern a través d'un comunicat.



L'àgència Catholic Relief Services, que ajuda els més vulnerables, diu que la retenció del finançament nord-americà per als seus projectes ha provocat que redueixi dràsticament les ajudes a la població, sobretot en alimentació i assistència laboral, i que l'ha obligat a fer fora la majoria dels treballadors.

Hilary DuBose, el representant de Catholic Relief Services a Jerusalem, explica els efectes que pot provocar aquesta decisió de Trump: "L'impacte d'aquestes retallades es farà sentir molt profundament en una població de Gaza, on el 80% dels més de dos milions d'habitants que hi ha depenen de l'ajut. Sense una solució política a l'horitzó, acabar amb l'ajuda dels EUA significa que hi haurà conseqüències humanitàries importants que també podrien tenir un impacte en la situació política i de seguretat".

Les retallades, que van ser anunciades divendres passat, són l'últim episodi del conflicte que va començar al gener, quan, en un tuit, Trump va amenaçar de retallar centenars de milions d'ajuda nord-americana als palestins, als quals va acusar de no mostrar cap mena d'"apreciació o respecte" per l'assitència dels EUA.

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue...