El papa Francesc prohibeix la venda de tabac al Vaticà

El papa Francesc ha ordenat la prohibició de vendre tabac a la Ciutat del Vaticà en considerar que cap benefici pot ser legítim si li està costant la vida a la gent. El portaveu del Vaticà, Greg Burke, ha indicat que el Papa ha decidit personalment que la 'tabaccheria' del Vaticà deixi de vendre cigarretes als seus empleats a partir del 2018 pel simple motiu que "la Santa Seu no pot cooperar amb una pràctica que danya clarament la salut de les persones".

El Vaticà recorda que, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el tabac és la causa de més de set milions de morts a l'any a tot el món. Fins ara, els empleats i pensionistes del Vaticà podien comprar els cigarrets amb descompte al supermercat que es troba a l'estat pontifici, cosa que suposava una important font d'ingressos per a la Santa Seu. Segons l'agència especialitzada Rome Reports, la venda de tabac podria suposar uns deu milions d'euros anuals per a les arques vaticanes.

Els empleats del Vaticà poden comprar un màxim de cinc cartons de cigarrets al mes, però molts italians demanen a amics no fumadors que treballen al Vaticà que en comprin per a ells, ja que els cigarrets costen molt menys que a Itàlia, on estan subjectes impostos molt alts.

El Vaticà és un dels pocs estats del món que prohibeix fumar en tot el país. Bhutan, on el tabaquisme es considera dolent per al mateix karma, va prohibir la venda de tabac l'any 2005, però se'n pot consumir.