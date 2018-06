El Papa diu que l’avortament és un nazisme de “guant blanc”

L’eufòria i l’alegria dels grups pro avortament legal, segur i gratuït per la victòria que van aconseguir al Congrés de l’Argentina la setmana passada -es va aprovar la llei que dona llum verda a la interrupció lliure de l’embaràs abans de la catorzena setmana de gestació- ha donat pas a intensos debats al Senat, que s’haurà de pronunciar les pròximes setmanes i on, en un principi, els senadors contraris a la llei validada pel Congrés són majoria. I no només això: el Papa va tirar més llenya al foc dissabte. Va comparar l’avortament amb pràctiques nazis de “guant blanc”.

Concretament, el Papa va afirmar durant una trobada al Vaticà amb associacions catòliques que l’avortament és un “homicidi de nens”, comparable a les pràctiques del nazisme per “purificar la raça”. Segons el pontífex, aquest “homicidi de nens” és “per tenir una vida tranquil·la”. “He sentit a dir que és moda o habitual, durant els primers mesos de gestació, fer certs exàmens per veure si el nen no està bé o si té algun problema. La primera proposta, en aquest cas, ¿és rebutjar-lo?”, va declarar Jorge Bergoglio. I va afegir: “El segle passat tothom s’escandalitzava pel que feien els nazis per procurar la puresa de la raça. Avui fem el mateix però amb guant blanc”.

“Estic molt indignada amb les paraules del Papa. La imatge que ha construït aquests anys de papa progressista l’ha destruïda immediatament amb aquesta postura tan dura i tan injusta contra l’avortament”, va dir ahir Marta Alanis, portaveu de l’Associació Civil Catòliques pel Dret a Decidir, en una conversa amb l’ARA. “Tractar de nazis les feministes, les diputades, els mitjans de comunicació, el milió de persones que es van manifestar el dia de la votació sobre l’avortament al Congrés, mostra la seva misogínia i que té una posició completament arcaica”, va recalcar.

Fins ara el papa Francesc no s’havia pronunciat d’una manera tan categòrica sobre el projecte de llei argentí per permetre la interrupció de l’embaràs de manera lliure i gratuïta abans de la setmana catorze. Les seves declaracions han provocat reaccions contràries, però també silencis. Un silenci que cal interpretar com a pura indiferència o com a gran respecte per la figura del pontífex. L’ARA ha parlat del tema amb Amnistia Internacional, organització que defensa l’avortament lliure, i amb l’ONG Unitat Provida, que és contrària a la interrupció de l’embaràs. Totes dues entitats han declinat pronunciar-se sobre les paraules del pontífex.

“Em sembla que ha tornat a ser l’antic cardenal Jorge Bergoglio, el mateix que es va oposar al seu dia al matrimoni igualitari i també a la llei a favor de la reproducció assistida”, destaca Alanis. “L’avortament existeix, té lloc en la clandestinitat i afecta cada any milers i milers de dones. Cal legalitzar la interrupció de l’embaràs de manera segura per a la dona i frenar les morts que es produeixen. Som dissidents de la moral sexual de l’Església i del model piramidal catòlic. No necessitem un papa per conservar la nostra fe”, va declarar categòrica la representant de l’Associació Civil Catòliques pel Dret a Decidir.

Els partidaris de l’avortament són conscients que la pressió social i popular és el que pot acabar decantant la balança a favor de la llei pro avortament. La riuada humana de dones, joves i especialment estudiants de secundària i universitaris que els darrers mesos s’han manifestat amb un mocador verd a la mà o al coll -el verd és el color dels pro avortistes- ha aconseguit convèncer no només els indecisos, sinó també els que pensaven contràriament al Congrés. I la pressió social continua sent aclaparadora.

Fa menys d’una setmana el Congrés argentí, per 4 vots de diferència i després de 23 hores de debats, va donar llum verda a l’avortament legal, segur i gratuït. Ara falta que el Senat doni llum verda al projecte de llei. S’espera que a la cambra alta el rebutgi, però la “marea verda” argentina no dona la batalla per perduda.