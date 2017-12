El Papa recorda la necessitat d'acollir els refugiats en el seu discurs de Nadal

La necessitat d'acollir refugiats i la crítica a la decisió de Donald Trump de reconèixer Jerusalem com a capital de l'estat d'Israel han sigut dos dels punts més destacats del discurs de Nadal del Papa aquest any.

Com és habitual, sigui qui sigui el pontífex, el cap del Vaticà repassa cada any en el discurs 'urbi et orbi' des de la basílica de Sant Pere i demana solidaritat i caritat per als més vulnerables, especialment els nens de molt punts del món en conflicte.

Aquest any, quan la UE està immersa en un fort debat sobre la gestió dels refugiats després del fracàs del sistema de quotes que ara proposa retirar el mateix Donald Tusk, el papa Francesc ha volgut entrar en aquesta qüestió i ha parlat dels "nens obligats a abandonar els seus països, a viatjar sols en condicions inhumanes, fet que els converteix en presa fàcil presa per als traficants de persones".

"Jesús coneix bé el dolor de no ser acollit i la dificultat de no tenir un lloc on reposar el cap. Que els nostres cors no estiguin tancats com les cases de Betlem", ha instat. I ha demanat esforços "per fer que el nostre món sigui més humà, més digne dels nens d'avui i de demà".

Les fronteres "reconegudes internacionalment" entre palestins i israelians

I tampoc ha defugit entrar en l'espinós tema d'Israel i Palestina. Ha demanat reprendre el diàleg per a una coexistència pacífica palestins i israelians "dins d'unes fronteres reconegudes entre ells i reconegudes a nivell internacional".

El pontífex, que ja ha expressat diverses vegades la seva oposició al reconeixement a principis de desembre del president dels EUA, Donald Trump, de Jerusalem com a capital de l'estat d'Israel, ha reprès avui la qüestió.

"Que el Senyor sostingui també l'esforç de tots aquells membres de la comunitat internacional que, moguts de bona voluntat, volen ajudar a aquesta terra martiritzada a trobar, tot i els greus obstacles, l'harmonia, la justícia i la seguretat que anhelen des fa tant de temps ", ha afegit.