El Papa fa una polèmica missa en un antic centre de tortura xilè

L’aeròdrom Maquehue de Temuco, capital de La Araucanía, la zona habitada pel poble maputxe, va ser l’escenari on el papa Francesc va celebrar ahir la segona missa de la gira llatinoamericana que va iniciar dilluns. “ Mari, mari! [Bon dia!]”, va dir el pontífex al començar la seva homilia, dirigint-se en llengua maputxe a unes 200.000 persones que no aconseguien omplir l’espai escollit per la comissió organitzadora de la visita del Papa. A part d’haver-se construït en unes terres que l’estat xilè va expropiar als indígenes a principis del segle XX, l’aeròdrom va ser utilitzat com a centre de detenció i tortura durant la dictadura d’Augusto Pinochet.

Segons va revelar l’informe de la Comissió Nacional de Veritat i Reconciliació, durant el període del setembre al desembre del 1973, entre 500 i 700 persones estaven privades de llibertat a l’interior dels tres principals centres de tortura de la regió, un dels quals va ser la base aèria. L’informe de la Comissió de Presó Política i Tortura també detalla que en aquest recinte “hi van arribar tant homes com dones, amb els ulls embenats i les mans lligades [...], i en males condicions físiques i psicològiques, ja que abans ja havien patit tortures en altres recintes o durant el trasllat fins a la base aèria”.

La tria de la base aèria, que pertany a les forces armades de Xile, va provocar el malestar de les associacions defensores dels drets humans pel que Manquehue representa. Tot i que sense èxit, els defensors dels drets humans de la zona van intentar impedir que se celebrés la missa a la base enviant una carta al bisbe de Temuco, Héctor Vargas, i al govern regional. L’únic que se’ls va prometre, però, va ser l’entrega de la missiva al Papa perquè conegués la història del lloc. Un passat que, per les paraules que el pontífex va pronunciar durant la cerimònia, algú es va encarregar d’explicar-li.

“Celebrem l’eucaristia en aquest aeròdrom de Maquehue, on van tenir lloc greus violacions dels drets humans. Aquesta celebració l’oferim a tots els que van patir i morir, i als que cada dia carreguen el pes de tantes injustícies”, va dir Francesc.

Tal com s’esperava, Jorge Bergoglio va centrar la cerimònia en el conflicte entre l’estat xilè i el poble maputxe, un dels grans temes pendents a la regió de La Araucanía. Va fer una crida a la unitat de la zona, que també és una de les més rurals i pobres del país, i va manifestar: “Necessitem la riquesa que cada poble tingui per aportar i deixar de banda la lògica de l’existència de cultures superiors o inferiors”.

A més, va demanar posar fi a la violència que “acaba convertint en mentidera la causa més justa” i va sentenciar que “no es pot demanar el reconeixement aniquilant a l’altre, perquè això desperta més violència i divisió”.

Tal com va passar durant la massiva homilia que dimarts es va celebrar a Santiago de Xile davant de 400.000 persones, el bisbe d’Osorno, Juan Barros, va assistir a la cerimònia de l’aeròdrom, que es va tornar a convertir en el focus de les protestes i de l’atenció mediàtica. Aquesta autoritat religiosa local ha sigut assenyalada com un dels principals encobridors dels abusos sexuals comesos per Fernando Karadima, exrector de la parròquia Sagrat Cor de Jesús de la capital xilena.

De fet, l’escàndol dels abusos de Karadima ha sigut un altre dels temes destacats de la visita del papa Francesc a Xile. Dimarts va demanar perdó “pel dany irreparable causat a nens per part de ministres de l’Església” i es va reunir amb un petit grup de víctimes d’abusos sexuals. Segons va detallar el portaveu del Vaticà, Greg Burke, durant la trobada les víctimes “van explicar el seu patiment al Papa, que els va escoltar i va resar i plorar amb ells”.

Avui Bergoglio viatja a Iquique, al nord del país, on abordarà temes relatius a la immigració. Des d’allà continuarà la seva ruta cap al Perú, on es quedarà fins diumenge.