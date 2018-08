El Papa aconsella portar els nens homosexuals al psiquiatre i el Vaticà intenta ocultar-ho

El papa Francesc, com els seus predecessors, només acostuma a oferir declaracions en dos escenaris: o durant un discurs oficial o a bord d'un avió, on després de cada viatge acostuma a facilitar una roda de premsa als presents –inclosos els periodistes–. Llevat d'aquests dos casos, és difícil per als periodistes poder interactuar amb el pontífex. En el vol de tornada de la seva visita oficial a Irlanda, Francesc, doncs, va celebrar la seva habitual roda de premsa a bord de l'aeronau. En un dels moments del seu parlament –que acostuma a ser improvisat i que sovint respon a les preguntes dels periodistes–, el Papa va parlar de la necessitat de "diàleg" dels pares amb els fills que revelen que tenen tendències homosexuals i sobre aquest tema va afirmar: "Quan això es manifesta des de la infància, hi ha moltes coses a fer, com la psiquiatria..."

Després de cada discurs, el Vaticà publica la transcripció del que el Papa ha explicat durant la roda de premsa. En aquest cas, però, la institució religiosa va eliminar aquesta referència als tractaments psiquiàtrics, fet que ha generat certa polèmica, sobretot entre diversos col·lectius LGTBI. Aquest dimarts el mateix Vaticà va argumentar aquesta decisió. En un comunicat explicava que havia suprimit la paraula de la transcripció perquè no respectava "el pensament" del pontífex.

"Quan el papa es refereix a «psiquiatria», està clar que ho fa com un exemple sobre les diferents coses que es poden fer. Això no vol dir que es tracti d'una malaltia psiquiàtrica, sinó que potser s'ha de revisar com estan les coses a nivell psicològic", ha precisat a l'agència de notícies Efe la vicedirectora de l'Oficina de Premsa del Vaticà, Paloma García Ovejero. "Hi havia més de 70 periodistes a bord escoltant i gravant. Una cosa és la paraula espontània i una altra la paraula escrita que queda oficialment", ha continuat justificant García Ovejero.

A més, ha afegit: "És evident que es revisen les pauses i les interjeccions, així com les dades que el Papa cita de memòria, per ajudar a reflectir exactament què volia dir. En aquest cas, l'exemple no es correspon amb el raonament, és a dir, [allò que va dir] distorsionava el sentit de la frase".

Durant la resta de la seva resposta, el Papa parlava de l'obligació de diàleg i de suport de la família als fills homosexuals. "Mai diré que el silenci sigui un remei. Ignorar el fill o filla per la seva tendència homosexual és una falta de paternitat i maternitat. Tu ets el meu fill, tu ets la meva filla, tal com ets; jo soc el teu pare, la teva mare, parlem", va dir.

El Papa i l'homosexualitat

El papa Francesc ha condemnat en diverses ocasions el rebuig o la discriminació a l'homosexualitat, encara que va subratllar que les seves unions no poden ser considerades matrimoni.

Es recorda la seva resposta sobre aquest tema en el retorn del seu primer viatge a l'estranger, el Brasil, el juliol del 2013: "Si una persona és gai i busca el Senyor i té bona voluntat, qui soc jo per jutjar-la?"