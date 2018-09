El Paraguai anuncia que la seva ambaixada a Israel tornarà a Tel Aviv

El nou govern paraguaià ha anunciat aquest dimecres que revocarà el trasllat a Jerusalem de la seva ambaixada a Israel, inaugurada per l'expresident Horacio Cartes, i la tornarà a situar a la capital, Tel Aviv. El trasllat havia convertit el Paraguai en el tercer país a fer aquest pas, després dels Estats Units i Guatemala.

"El Govern de la República del Paraguai considera pertinent restablir la seu de la seva ambaixada davant l'Estat d'Israel a la ubicació prèvia al comunicat del 9 de maig del 2018", ha dit el canceller paraguaià, Luis Alberto Castiglioni.

El ministeri d'Exteriors israelià, que dirigeix el primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha respost amb el tancament de la seva ambaixada al Paraguai i ha cridat a consultes l'ambaixador paraguaià a Israel. En un comunicat, el ministeri ha indicat que el país veu "amb gran gravetat l'excepcional decisió del Paraguai, que enterbolirà les relacions entre els dos països".

Castigloni, que ha fet l'anunci després d'entrevistar-se amb el president paraguaià, Mario Abdo Benítez, ha explicat als periodistes que el trasllat de l'ambaixada es farà "de manera immediata". I ha afegit que la representació del Paraguai a l'ONU comunicarà la mesura a tots els països de la comunitat internacional representats en l'organisme.

En el comunicat llegit a la seu de la cancelleria, Castiglioni ha assenyalat que el Paraguai considera que l'estatus de Jerusalem "ha de ser abordat per les parts involucrades a través de negociacions, en el marc de les disposicions dels organismes internacionals competents". "En el seu decidit compromís amb la pau, el Paraguai desitja contribuir a fer que s'intensifiquin els esforços diplomàtics regionals i internacionals amb l'objecte d'assolir una pau àmplia, justa i duradora al Pròxim Orient", ha dit el ministre.

En aquest sentit, Castiglioni ha declarat: "El Paraguai sempre ha sigut previsible en les seves relacions internacionals i volem que ho continuï sent". El maig passat el Paraguai es va convertir en el tercer país que traslladava la seva ambaixada de Tel Aviv a Jerusalem, i trencava així amb dècades de consens internacional sobre la capitalitat de la Ciutat Santa, la part oriental de la qual està ocupada per Israel des de la Guerra dels Sis Dies, el 1967. En aquell moment, Abdo Benítez ja era el president electe del Paraguai però encara no havia assumit el càrrec. Amb tot, ja va avisar aleshores que revisaria aquesta decisió presa pel llavors president, Horacio Cartes. Castiglioni ha dit aquest dimecres que aquella decisió es va prendre de manera "absolutament unilateral, sense consultar-la i sense cap tipus d'elements ni arguments fundats en el dret internacional".