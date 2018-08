Pares immigrants es declaren en vaga de fam

Un grup de pares immigrants que fa poc van ser reunificats amb els seus fills i estan detinguts a Texas s’han declarat en vaga. Demanen que se’ls alliberi perquè “no són criminals”. Es desconeix el nombre exacte de persones que s’han unit aquesta protesta. Raices, un associació defensora dels drets dels immigrants, va assegurar la nit de dijous que eren unes 500, però el govern nord-americà va desmentir ahir aquesta informació.

“El 2 d’agost un petit grup de pares i els seus fills (menys de 50 en total) van protagonitzar una breu asseguda i van expressar les seves preocupacions sobre els seus casos”, va dir el Servei d’Immigració i Control de Duanes dels Estats Units (ICE, per les sigles en anglès). Els immigrants estan detinguts al centre de migrants de Karnes, a uns 50 quilòmetres de San Antonio, Texas.

Raices, en resposta a aquest comunicat, va insistir que pares immigrants estaven fent vaga de fam, tot i que van admetre que eren menys dels que primer havien dit -i que la xifra s’acostava més als 50-. “Estem desesperats”, va afirmar un dels pares immigrants, que es va identificar amb el nom de Jorge, segons una gravació que va publicar Raices. “Només volem que facin alguna cosa: o ens deporten o ens deixen lliures per demanar els nostres visats [d’asil]”.

Atrapats en uns llimbs legals

“El meu fill plora cada dia, no vol menjar, està molt preocupat i només té 6 anys. El que em preocupa és que estem privats de la nostra llibertat com a éssers humans”, va dir un altre pare no identificat. Els immigrants estan frustrats, ja que se senten atrapats en uns llimbs legals. “Estan detinguts indefinidament. I [la seva vaga de fam] és un acte de desesperació”, va explicar Jennifer Falcon, la portaveu de Raices.

D’altra banda, molts d’aquests immigrants denuncien que els funcionaris dels centres els van enganyar perquè acceptessin la deportació com una condició per tornar a veure els seus fills. I altres van dir que no se’ls havia donat l’oportunitat de sol·licitar asil.

L’Olivio, un immigrant de Guatemala, va assegurar que un funcionari li va dir que havia de signar un document que no entenia si volia tornar a veure el seu fill. El que va signar, però, va ser la seva deportació voluntària.

Uns 2.500 nens van ser separats dels seus pares el maig passat després que el govern de Trump comencés la seva política de “tolerància zero” cap a la immigració il·legal. Molts dels detinguts, que van creuar la frontera entre els Estats Units i Mèxic, van sol·licitar asil. Un tribunal federal va declarar “il·legal” aquesta separació de famílies i va obligar el govern nord-americà a començar la seva reunificació. De moment, més de 600 menors continuen separats dels seus pares -i en la gran majoria de casos és així perquè els seus progenitors han sigut deportats.

Més de 400 pares deportats

El magistrat d’aquesta cort, de San Diego, Califòrnia, va demanar ahir al govern de Trump que centrés els seus recursos a localitzar els 410 pares o mares immigrants que no s’han reunit amb els seus fills perquè van ser deportats.

Els advocats del departament de Justícia van assenyalar que estan en contacte amb el departament d’Estats i amb funcionaris dels països on van repatriar aquests immigrants per completar la reunificació de totes les famílies. També van demanar ajuda a la Unió Americana de Llibertats Civils (ACLU, per les sigles en anglès), que és l’associació que va posar la demanda contra la separació de menors immigrants dels seus pares. Si bé els seus advocats es van mostrar disposats a col·laborar en aquesta tasca, van insistir que la responsabilitat recau en el govern de Trump. “El govern dels EUA té molts més recursos que qualsevol organització no governamental”, van manifestar.