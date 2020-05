A París caldrà justificant per agafar el transport públic en hora punta

França prepara des de fa dies la posada en marxa progressiva del país desprès de gairebé dos mesos de confinament. El primer ministre, Édouard Philippe, ha presentat aquesta tarda de dijous els últims detalls del pla de desconfinament que s’aplicarà a partir de dilluns, “un procés molt progressiu que durarà setmanes”, va precisar en una roda de premsa, acompanyat de sis ministres.

Cadascun d’ells va precisar les modalitats d’aquesta primera etapa de desconfinament, que es basa en un mapa bicolor fet a partir de tres criteris: la circulació del virus, les capacitats hospitalàries i la capacitat de poder realitzar tests. Tots els departaments de les regions de l’Illa de França, els Alts de França, la Borgonya-Franc Comtat i Gran Est formen una gran taca vermella al nord-est del país: la situació continua sent crítica malgrat el desconfinament. Amb 25.987 morts i més de 174.000 contagis, França continua als primers llocs de la llista de països més colpejats per la pandèmia.

La reobertura de les escoles i la represa dels transports públics són dos passos cabdals en la primera etapa d’aquesta nova normalitat que començarà dilluns. En les hores punta, tothom que viatgi en transport públic haurà de portar una justificació del seu cap conforme ha d’anar a la feina o bé un document que justifiqui un motiu “imperiós” pel qual s’ha hagut que desplaçar amb transport públic. Ja sigui per anar al metge, per “una citació judicial o bé per acompanyar infants”.

A més, en els transports la mascareta serà obligatòria per a tothom, també per als menors a partir d’11 anys. La multa per als que incompleixin aquesta regla serà de 135 euros. La ministra de Transport, Élisabeth Borne, va detallar que l’empresa pública que s’ocupa del transport de París i rodalia, la RATP, reprendrà la seva activitat gairebé en la seva totalitat desprès de reduir-la a un 30% durant el període de confinament. Concretament, més del 75% de la xarxa estarà operativa a partir del dia 11 “per protegir millor els usuaris”.

El ministre d’Educació, Jean-Michel Blanquer, va justificar ahir la necessitat de reprendre les classes com un “imperatiu pedagògic i social”. Si bé la decisió de la reobertura de les escoles ha estat molt criticada en les últimes setmanes pels alcaldes, Blanquer va assegurar que entre el “80 i el 85% de les 50.500 escoles” amb les quals compta el país obriran la setmana que ve. En total, doncs, “uns 130.000 professors” acolliran “una mica més d’un milió d’alumnes” que tornaran a les aules a partir de dimarts, ja que dilluns només hi acudiran els mestres. Amb una població escolar total de 6,7 milions d'alumnes, la reobertura de les aules es farà només amb el 15% dels estudiants.

Les fronteres del país es mantindran tancades fins al 15 de juny. El ministre de l’Interior, Christophe Castaner, va ratificar l’anunci de fa uns dies del primer ministre sobre la limitació dels desplaçaments en un radi de 100 quilòmetres del domicili. Per anar més lluny caldrà un justificant per raons professionals o familiars de caràcter imperatiu. No obstant, Castaner va matisar que les persones que viuen en un departament de més de 100 quilòmetres d’extensió podran depassar aquesta limitació i moure’s per tot el departament sense justificació. Pel que fa a les reunions, estaran de moment limitades a 10 persones. Però Castaner avisa: “Fins al setembre no es podrà organitzar cap esdeveniment amb més de 5.000 persones”.

Si bé en aquesta primera fase, que durarà fins al 2 de juny, les diferències en les mesures de desconfinament són mínimes –en els departaments vermells els parcs seguiran tancats i els instituts no podran reobrir–, Philippe va dir que la relaxació del confinament “s’accentuaria” a partir de la segona etapa, moment en què es tornarà a actualitzar el mapa. Per exemple, els departaments que segueixin verds se’ls podria permetre obrir bars i restaurants. Amb tot, el govern no descarta que hagin de fer marxa enrere en el cas que la situació s’agreugés en les pròximes setmanes i tenen previst un pla de reconfinament si hi ha un rebrot.

El govern està particularment preocupat per la regió parisenca. “El nombre de casos baixa, lentament, però segueix sent elevat, més elevat del que esperàvem”, va reconèixer Philippe. Un altre cas que els amoïna és el de Mayotte. El primer ministre va anunciar que els habitants d’aquesta illa, a tocar de Madagascar, continuaran confinats perquè el nombre de casos continua augmentant, tot i que de manera “feble”.