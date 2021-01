París convertirà els Camps Elisis en una “extraordinària zona de jardins”

L’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, ha anunciat el desemborsament de 250 milions d’euros destinats a una reconversió verda de la principal avinguda de la ciutat, que “ha perdut el seu esplendor durant els últims 30 anys”. L’ambiciós projecte espera convertir els Camps Elisis en “una extraordinària zona de jardins”, però els treballs no començaran abans dels Jocs Olímpics del 2024, acollits per la capital francesa.

Els plans de l’Ajuntament inclouen reduir l’espai reservat als vehicles a la meitat, convertir part dels carrils en zones verdes i per a vianants i crear túnels d’arbres per millorar la qualitat de l’aire. La llegendària avinguda “ha estat abandonada de manera progressiva pels parisencs i ha estat tocada per les successives crisis: els armilles grogues, les vagues generals, la crisi sanitària i l’econòmica”, ha afirmat el comitè dels Camps Elisis en una declaració.

El canvi d’imatge va ser planificat abans de la crisi del covid-19 per la firma PCA-Stream. El seu arquitecte, Philippe Chiambaretta, va alertar que, dels 100.000 visitants diaris que rep l'avinguda, un 72% eren turistes. Una mitjana de 3.000 vehicles passen cada hora pels vuit carrils amb què compta aquesta via, cosa que la converteix en una zona més contaminada que el concorregut anell perifèric de la capital francesa. Els Camps Elisis exemplifiquen els principals problemes que enfronten les ciutats arreu del món –“pol·lució, turisme massiu i consumisme”– i han de ser reconvertits en “ecològics, desitjables i inclusius”, afirma Chiambaretta.

“Sovint es diu que és l’avinguda més bonica del món, però els que hi treballem a diari no n’estem del tot segurs”, va lamentar el president del comitè, Jean-Noël Reinhart, l’any 2019. “Els Camps Elisis tenen moltíssims visitants i les grans empreses lluiten per ser-hi, però els francesos els veuen desgastats”, va afegir.

Retorn als orígens

L’avinguda deu el seu nom al mític paradís grec, l’Elisi, on els herois i la gent virtuosa gaudeixen del descans després de la mort. Originalment era una zona verda amb pantans i horts, però al llarg del segle XVIII va esdevenir un lloc concorregut pels parisencs per passejar i anar de pícnic. L’explosió del turisme al segle XX l’ha convertit en una insígnia de la ciutat, plena de botigues i cafès luxosos, i s'ha convertit en una de les zones del món amb el preu de lloguer més elevat.